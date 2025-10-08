Sénégal: Face-à-face Modou Lô/Sa Thiès, duels Amanekh/Bakary Sakho, Ketchup-Badou Zaky...

Beuz Pro et ses partenaires innovent encore. Le samedi 18 octobre, le Centre Pierre-Charbonneau de Montréal accueillera un événement inédit : le tout premier face-à-face du combat royal Modou Lô - Sa Thiès, mais aussi plusieurs affrontements dont Amanekh - Bakary Sakho et Ketchup - Badou Zaky.

Avec Ibrahima Faye dit Beuz, la lutte sénégalaise entre dans une nouvelle ère. Après avoir révolutionné le paysage médiatique avec la création de Lutte Tv et introduit le système de pay-per-view, le promoteur pousse les limites de l'innovation en lançant le Festival international de la lutte.

Cet événement, qui suscite déjà un grand engouement, ambitionne de faire briller la lutte sénégalaise au-delà des frontières. Le duel phare du programme opposera Amanekh de Lébougui à Bakary Sakho, un Sénégalais installé au Canada et adepte d'arts martiaux.

Connu pour ses analyses tranchantes et ses prises de position audacieuses, Bakary Sakho aura à coeur de confirmer ses paroles face à l'un des lutteurs les plus redoutés de Rufisque. Ce combat s'annonce électrique.

Le second affrontement entre Ketchup et Badou Zaky promet aussi de tenir toutes ses promesses. Ketchup, plus habitué à divertir le public qu'à livrer des batailles acharnées, devra cette fois-ci se concentrer s'il veut surprendre son adversaire. En face, Badou Zaky, athlète rigoureux et redoutable, vise un succès éclatant pour affirmer sa place parmi les espoirs de la discipline.

Mais le clou du spectacle restera sans conteste le premier face-à-face entre Modou Lô et Sa Thiès, prélude au combat royal prévu le 5 avril 2026 sous la bannière d'Albourakh Events.

Ce moment très attendu permettra de jauger la tension entre les deux rivaux issus respectivement des Parcelles assainies et de Guédiawaye. Les amateurs de lutte attendent de voir si les deux champions se limiteront à des échanges cordiaux ou si la confrontation verbale s'enflammera.

Pour couronner le tout, Balla Gaye 2 a déjà annoncé sa présence à Montréal dans une vidéo devenue virale, ce qui pourrait ajouter une dose supplémentaire de piment à ce rendez-vous historique. La lutte sénégalaise s'internationalise, et Montréal s'apprête à en être la vitrine mondiale.