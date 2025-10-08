Afrique: Maracana Bissau 2025 - Retour triomphal des Éléphants maracaniers, 10 fois champions d'Afrique

C'est un retour marqué par la fierté et l'émotion. Les Éléphants maracaniers, fraîchement auréolés de leur 10e couronne continentale lors de la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana (Mara'CAN), ont regagné Abidjan le mardi 7 octobre 2025. Vainqueurs du Mali (4-3 après prolongations) en finale disputée à Bissau, en Guinée-Bissau, les champions d'Afrique ont été accueillis avec ferveur par les supporters et autorités sportives du pays.

Des félicitations venues du sommet de l'État

Conduite par Bleu Charlemagne, président de la Fédération internationale de maracana association (FIMAA), la délégation ivoirienne a reçu un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport international d'Abidjan. Le Comité national de soutien aux Éléphants (CNSE), accompagné de nombreux fans, avait fait le déplacement pour réserver aux champions une réception digne de leur exploit.

Parmi les personnalités présentes figuraient le conseiller technique du ministre des Sports et du Cadre de Vie, M. Diallo Adamah Kalil, le directeur général de l'OISSU, M. Adama Doumbia, le DG du CSCTICAO, M. Patrice Remarck, ainsi que le Dr Serge Ayekoué, directeur de la Vie fédérale et du Sport de haut niveau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après cette arrivée triomphale, les Éléphants ont été reçus au Palm Club Hôtel d'Abidjan. À cette occasion, le ministère des Sports et du Cadre de Vie a transmis, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, et du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, les félicitations de la Nation toute entière.

« Merci d'avoir écrit une nouvelle page de l'histoire du maracana pour la Côte d'Ivoire », a déclaré Adama Doumbia, représentant le ministre délégué, Adjé Silas Metch. Ce dernier a salué l'exploit des joueurs, soulignant qu'il s'agit non seulement d'une victoire sportive, mais aussi d'un symbole d'unité et de cohésion pour la jeunesse ivoirienne.

La Côte d'Ivoire, terre du maracana africain

Le président de la FIMAA, Bleu Charlemagne, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers les autorités ivoiriennes pour leur soutien constant, facteur décisif dans la conquête de cette 10e étoile continentale. Avec ce nouveau sacre, la Côte d'Ivoire confirme plus que jamais sa suprématie sur le maracana africain et se positionne comme la véritable référence de cette discipline populaire.

L'aventure victorieuse des Éléphants maracaniers à Bissau a rappelé que le maracana, plus qu'un sport, est une passion nationale, capable de rassembler et d'inspirer toute une Nation.