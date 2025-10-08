Cote d'Ivoire: Abidjan - Les producteurs de ciment octroient plus de 800 kits scolaires à des écoles publiques

Dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse), l'Association des producteurs de ciment en Côte d'Ivoire (Apcci) octroie plus de huit cents (800) kits scolaires et kits pédagogiques à plusieurs écoles publiques de la ville d'Abidjan et de l'intérieur du pays.

Ainsi pour cette activité qui a débuté, le mardi 7 octobre 2025 dans la commune de Treichville avec le Groupe scolaire Chicago et l'école primaire publique Sicogi Arras 3 des responsables de l'Apcci ont expliqué le bien-fondé de leurs actions. Messieurs Rachid Yousry et Soro Nagolo respectivement président de l'association et membre ont soutenu que ce geste vient pour soulager les parents, de permettre aux enseignants d'avoir du matériel et aux enfants d'avoir des outils pour un meilleur apprentissage.

Réceptionnant les kits, les responsables desdits établissements ont exprimé leur reconnaissance envers les donateurs. Ils ont par ailleurs rassuré qu'ils feront bon usage. Au nom de l'Inspection de l'enseignement primaire de Treichville et au nom du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Zan Bi Evariste, responsable des ressources humaines a dit sa reconnaissance pour ce geste profondément utile. À l'entendre, ces actions donneront aux enfants les conditions favorables pour mieux aborder l'année scolaire et leur permettront de progresser dans leur apprentissage.

« C'est un investissement dans l'avenir du pays, car l'éducation demeure le socle du développement durable » a-t-il conclu. Tous joyeux, les élèves ont exprimé leur gratitude par des applaudissements et des cris. Notons, que la série de distribution des kits s'achèvera, le vendredi 10 octobre 2025. Des écoles d'Attinguié, d'Akoupé-Zeudji, d'Anyama, de San-Pedro recevront leurs parts...