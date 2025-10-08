Cote d'Ivoire: Soutien à la scolarisation - 50 enfants vulnérables de Korhogo reçoivent des kits scolaires

La 5e édition du projet "Je m'engage à parrainer un enfant", initié par l'Association des Enfants et Jeunes Travailleurs de Côte d'Ivoire - Section Korhogo (AEJT-Korhogo) s'est déroulée le 4 octobre 2025, à Korhogo.

Placée sous le thème « Soutenir la scolarisation effective des enfants vulnérables », cette initiative citoyenne a permis à 50 enfants issus de familles défavorisées de bénéficier de cartables, fournitures, tenues et chaussures pour la rentrée scolaire 2025-2026.

Depuis son lancement, ce projet vise à réduire le nombre d'enfants non scolarisés à Korhogo et dans la région du Poro. En plus de la remise de kits, l'AEJT-Korhogo accompagne les familles dans la régularisation de l'état civil, sensibilise les parents sur la gratuité de l'école publique et mobilise la communauté pour soutenir l'éducation des plus fragiles. Depuis la première édition, 205 enfants ont déjà été soutenus, dont 107 garçons et 98 filles.

La cérémonie s'est tenue à l'Espace Ami des Femmes de Korhogo, en présence de 134 participants, dont de nombreuses personnalités locales : le représentant du Préfet du Poro, la 3e adjointe au maire, la représentante du Médiateur déléguée du Poro, des responsables de la DRENA et de la Direction régionale de la Jeunesse, ainsi que plusieurs organisations de la société civile. Tous ont salué le rôle de l'AEJT-Korhogo dans la promotion du droit à l'éducation.

Dans son allocution, M. Paré Issouf, président de l'AEJT-Korhogo, a exprimé sa gratitude envers les autorités, partenaires et donateurs pour leur soutien constant. Le jeune Soro Colotcholoma Drissa, élève en 6e, a pris la parole au nom des bénéficiaires pour remercier l'association et ses partenaires, affirmant que ces kits leur redonnent espoir et confiance pour réussir à l'école.

Pour cette édition, 29 filles et 21 garçons ont reçu des kits complets composés de sacs à dos, fournitures scolaires et tenues. Les retombées positives soulignées par les participants traduisent l'impact du projet sur la vie des familles.

L'AEJT-Korhogo a réaffirmé sa volonté de poursuivre et d'élargir cette action solidaire afin de toucher davantage d'enfants à l'avenir. Pour les autorités et partenaires présents, cette initiative illustre un modèle de collaboration citoyenne en faveur de l'éducation, pilier essentiel du développement durable.