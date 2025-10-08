Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les jeunes cadres du RHDP lancent leurs activités de campagne

À quelques semaines du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a marqué une étape importante dans sa dynamique de mobilisation. Le mardi 7 octobre 2025, les Jeunes Cadres du parti (JC-RHDP) ont procédé au lancement officiel de leurs activités, lors d'une cérémonie solennelle au Sofitel Hôtel Ivoire, en présence du Premier ministre Patrick Achi, Directeur central de campagne chargé du bilan et du programme de gouvernement du candidat Alassane Ouattara.

La journée a été ouverte par une conférence inaugurale prononcée par le chef du gouvernement sur le thème : « La Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara : 15 ans de progrès ». À travers cette intervention, Patrick Achi a dressé un tableau des réalisations majeures de la gouvernance du président sortant, mettant en exergue la transformation économique, les avancées sociales et le renforcement des infrastructures qui ont marqué la décennie écoulée.

Dans la foulée, un panel sur « Les institutions fortes et la lutte contre la corruption » a permis à une nouvelle génération de cadres politiques de mettre en avant leur engagement. Ces jeunes leaders ont insisté sur l'importance de bâtir une démocratie solide, où la transparence et la bonne gouvernance restent au coeur de l'action publique.

Roland Katou, Directeur central de campagne adjoint chargé des jeunes cadres, a lancé un appel vibrant à ses pairs : « Engageons-nous à faire vivre le débat, à porter la voix et à défendre le bilan du parti. Mobilisons-nous avec conviction et discipline pour assurer une victoire éclatante du Président au soir du 25 octobre 2025. »

Ce lancement ouvre une série d'initiatives qui seront menées par les jeunes cadres tout au long de la campagne. Leur mission : vulgariser les acquis des quinze années de gouvernance, rapprocher le discours du RHDP des préoccupations de la jeunesse et contribuer à renforcer la cohésion autour de la candidature du président Alassane Ouattara.