Sénégal: Ouverture des classes - Le calvaire des parents d'élèves

Les élèves reprennent le chemin de l'école ce jour, mercredi 8 octobre. Mais la rentrée scolaire rime avec pression pour certains parents d'élèves. Paiement de droits d'inscription, achat de fournitures, cherté des études dans le privé, l'inquiétude demeure chez eux. Pour cause, la note est souvent des plus salée.

Après plusieurs mois de vacances, élèves et enseignants s'apprêtent à reprendre le chemin de l'école.

Le lundi 06 octobre 2025 a été la date retenue pour le personnel administratif et les enseignants et le mercredi 08 octobre pour les élèves. Avec cette rentrée scolaire, des parents d'élèves sont sous pression à cause des multiples dépenses qui les attendent : d'abord, le goût amer des frais d'inscription. Même si l'Etat avait fixé les frais d'inscription dans les écoles publiques, certains parents se grattent la tête surtout ceux qui ont de nombreux enfants à inscrire. « Les difficultés financières sont toujours là. J'ai quatre enfants à inscrire. Ce qui demande assez d'argent alors que je travaille comme journalier dans une boîte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Je gagne peu d'argent que je dépense pour la nourriture dans la maison. L'année dernière, je les ai inscrits tardivement. Je pense que cette année aussi, ce sera la même chose », confie Omar Faye, parent d'élève. Il n'est pas le seul à être sous pression. Madame Diagne l'est aussi depuis quelques jours. « J'élève seule mes enfants, depuis le décès de leur père. Du coup, c'est moi qui gère tout. Vous comprendrez que ce n'est pas facile car je ne suis qu'une simple vendeuse de légumes au marché de Grand Yoff. Il y a les frais d'inscription, les fournitures, la nourriture, le transport », se désole-t-elle.

Outre les paiements de frais d'inscription, la liste des fournitures scolaires constitue un autre casse-tête. Stylos, cahiers, crayons, sacs, calculatrices... sont indispensables pour les élèves. Et l'envolée des prix continue d'année en année. Au marché de Grand Yoff, la frénésie de la rentrée scolaire est palpable. Fournitures et autres articles scolaires sont désormais les stars de certaines boutiques. Sur place, on trouve quelques clients qui ne cachent pas leur inquiétude. Venu acheter des fournitures scolaires pour ses enfants, un père de famille n'en revient pas. A l'en croire, rien n'est accessible.

« Je suis juste de passage pour acheter certaines choses en attendant de recevoir la liste des fournitures de mes enfants mais je vois que les prix des fournitures ne sont pas du tout accessibles alors que je dois débourser environ 30000 F Cfa pour les inscriptions. Je vais acheter petit à petit en passant par les articles les plus nécessaires et les moins chers. La rentrée n'est jamais facile à gérer, surtout en ces périodes », fait savoir Monsieur Mbaye.

Pour d'autres parents d'élèves, le jeu de piste de la rentrée consiste aussi à trouver des livres par terre qui correspondent au niveau scolaire de l'enfant. En effet, les livres neufs vendus dans les librairies traditionnelles ne sont pas accessibles à toutes les bourses. Certains parents optent donc pour des livres d'occasion, vendus sur les étals de la librairie de rue à des prix défiant toute concurrence. « Tout maintenant s'achète. Avant les écoles mettaient les livres à la disposition des élèves, après usage on les remettait à la bibliothèque. Mais de nos jours, les bibliothèques scolaires n'existent quasiment plus», se désole Aissatou.

Parmi les préoccupations des parents d'élèves à l'occasion de la rentrée scolaire, il y a la cherté des études dans le privé. Selon eux, les dépenses ne finissent jamais dans certains établissements privés. En plus des frais d'inscription et de scolarité, qui sont jugés « exorbitants », et qui varient d'une école à une autre, il y a les achats des fournitures scolaires, les contributions pour les fêtes, et bien d'autres frais que les parents considèrent comme « inutiles ».

Si certains établissements privés annoncent de but en blanc leur augmentation des tarifs mensuels en début d'année, d'autres l'appliquent de façon «détournée» en les imputant aux frais de transport, de fêtes ou autres.

Au Sénégal, la rentrée scolaire donne du fil à retordre aux parents d'élèves surtout dans ce contexte de cherté de la vie. Outre les frais d'inscription, les parents d'élèves devront aussi faire face à la flambée des prix des fournitures et autres accessoires scolaires. Ils interpellent l'Etat à mettre une politique pour soulager ceux qui sont issus des couches vulnérables.