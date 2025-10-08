Sénégal: 9e symposium Afrigeo à Dakar - Le pays au coeur de la transition géospatiale africaine

8 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Ousmane Goudiaby

Du 7 au 9 octobre 2025, Dakar devient l'épicentre de l'innovation géospatiale en Afrique en accueillant le 9e Symposium AfriGEO, un rendez-vous scientifique d'envergure réunissant près de 300 experts, décideurs et chercheurs internationaux autour d'un objectif commun : transformer les données d'observation de la Terre en leviers de développement durable.

Organisé par le Centre de Suivi Écologique (CSE) sous la tutelle du Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique (METE), ce symposium marque une étape cruciale pour le continent. Dans son discours d'ouverture, Ababacar Gueye, Directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, a salué l'engagement collectif qui entoure cette initiative : « Face aux nombreux défis de développement, un nouvel élan et engagement sont nécessaires pour promouvoir des solutions reposant sur des données scientifiques probantes. Et à ce niveau, le spatial est incontournable », a-t-il mentionné.

Rappelant le lancement du satellite Guindèsat-1A en août 2024, il a souligné que le Sénégal ambitionne de faire des données spatiales un pilier de sa stratégie nationale à l'horizon 2050. A ce propos, il indique que « L'accès aux données d'observation de la Terre permet d'appuyer la prise de décision et constitue un levier pour la co-construction des politiques de développement. »

Les enjeux traités par le symposium couvrent un large spectre à savoir le changement climatique, sécurité alimentaire, urbanisation, érosion côtière ou encore gouvernance foncière. Dans ce cadre, Ababacar Gueye a insisté « sur l'importance de la gouvernance des données et de la coopération interafricaine pour bâtir des réponses adaptées aux réalités locales. »

Prenant la parole à son tour, Cheikh Mbow, Directeur général du Centre de Suivi Écologique, s'est réjoui de voir le Sénégal accueillir pour la première fois ce grand forum en Afrique de l'Ouest francophone. « Le Sénégal organise aujourd'hui, au nom de l'Afrique, ce grand forum AfriGEO, constellation éclectique de compétences en observation de la Terre, géomatique et gestion des ressources naturelles », a-t-il déclaré, avant de souligner que « Le grand virage, c'est celui du traitement des données. Nous vivons une quatrième révolution, celle des grandes bases de données. »

Pour le Directeur du Centre de suivi écologique, « Ce changement, porté par l'innovation technologique, est une opportunité historique pour renforcer la souveraineté des pays africains en matière de données et accélérer la mise en oeuvre de politiques publiques efficaces. » Le thème du symposium, « Des données à leurs impacts : renforcer l'avenir géospatial de l'Afrique », reflète l'ambition collective d'aligner la science et les politiques, dans une dynamique de durabilité et d'inclusion.

