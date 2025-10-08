Dans le département de Mbour, et plus précisément au sein de l'inspection de l'éducation et de la formation Mbour1, le paysage scolaire est en pleine mutation. Avec 354 établissements privés contre 290 publics sur un total de 648 structures, le secteur privé prend clairement l'ascendant, notamment dans le préscolaire, le cycle moyen et la formation professionnelle, interrogeant le rôle régulateur de l'État et l'accès équitable à l'éducation.

Le secteur privé s'impose de plus en plus dans l'offre éducative du département de Mbour. Sur 648 établissements recensés, 354 relèvent du privé, marquant une évolution significative des pratiques et des choix des familles. Cette tendance est particulièrement forte dans le préscolaire, où 96 écoles sur 164 sont privées, répondant à une demande urbaine pour des équipements modernes et une meilleure accessibilité.

Si l'élémentaire reste un bastion public avec 175 écoles, le cycle moyen connaît une inversion nette : 69 établissements privés contre 32 publics. Cette préférence s'accentue au secondaire (31 privés contre 17 publics) et devient un phénomène marquant dans la formation professionnelle, où 24 centres sur 26 sont privés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les familles sont attirées par un encadrement personnalisé, des effectifs par classe réduits et une pédagogie perçue comme plus flexible. Ce déséquilibre croissant soulève des questions cruciales sur la régulation du système et la capacité de l'État à garantir une éducation de qualité pour tous, notamment dans les zones rurales où sa présence reste indispensable. L'enjeu est de taille : construire une école inclusive et performante nécessitera une collaboration renforcée et équilibrée entre tous les acteurs.