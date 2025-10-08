Sénégal: Rentrée scolaire à Ziguinchor - Entre espoirs, défis persistants et volonté de changement

Alors que les élèves reprennent le chemin de l'école ce jour, mercredi 8 Octobre 2025, la région de Ziguinchor fait face à de nombreux défis pour assurer une rentrée scolaire 2024-2025 réussie. Malgré les efforts affichés lors du dernier CRD, des problèmes structurels et humains freinent encore la bonne marche du système éducatif.

Il y a juste une semaine, un Comité Régional de Développement (CRD) s'est tenu à Ziguinchor pour anticiper et mieux organiser le retour en classe. Les autorités administratives, éducatives et locales y ont discuté de l'état des infrastructures, du personnel enseignant et de la mobilisation communautaire. Objectif : corriger les erreurs du passé et poser les bases d'une année scolaire plus stable.

« Nous voulons une rentrée sans couacs majeurs. Cela passe par l'anticipation », avait alors déclaré l'autorité. Certaines écoles restent toujours confrontées à de lourds défis. Malgré les engagements, le terrain présente une réalité contrastée. La situation reste préoccupante dans certains établissements qui sont sous les eaux. Les fortes pluies qui s'abattent sur la région menacent de compromettre la reprise des cours malgré les efforts des autorités académiques.

Une rentrée qui s'annonce difficile sous des nuages toujours menaçants. Et cette rentrée risque de s'effectuer à double vitesse ; car à côté des potaches qui vont savourer les retrouvailles avec leurs camarades ce matin, il y a d'autres qui ne pourront pas retrouver leurs établissements encore affectés par les eaux de pluies. Au CEM Goumel, au CEM Kandé et dans certaines écoles élémentaires comme Jean Kande, Francisco Carvalho... la situation reste encore très difficile dans ces établissements scolaires.

Au Lycée Elhadji Omar Lamine Badji de Djibock, la communauté éducative reste préoccupée par la réhabilitation de certains bâtiments en difficulté. Une récente mission de la Direction des Constructions Scolaires dépêchée par le Ministère de l'Éducation Nationale qui a pu évaluer l'ampleur des dégâts a rassuré toute cette communauté sur un plan d'urgence lancé dans cet établissement scolaire.

« Nous voulons une école publique forte, mais il faut que l'État joue sa partition », lance un représentant de l'APE du lycée Mais des perspectives positives sont à noter malgré tout : du matériel scolaire a été acheminé à Ziguinchor par l'armée, des tables bancs et des tableaux blancs en plus des initiatives communautaires qui soutiennent les élèves les plus vulnérables. La région de Ziguinchor a élargi sa carte scolaire.

Même s'il y a des zones frontalières (avec la Gambie ou la Guinée-Bissau) qui restaient jusqu'à présent moins bien couvertes, notamment en raison de difficultés liées à l'insécurité. On note aussi un déficit d'infrastructures : au moment de la rentrée 2025-2026, il y a 846 abris provisoires (classes ou salles non définitives) dans la région, répartis selon les niveaux (préscolaire, primaire, secondaire). Des établissements scolaires ont subi des dégâts matériels à cause d'événements (émeutes, saccages), ce qui a affecté la carte scolaire (mobilier, nombre de salles utilisables, restauration des locaux).

Sur la situation du personnel, il y a un besoin élevé d'enseignants : par exemple, pour la rentrée scolaire, Ziguinchor signale environ 200 enseignants manquants. Un recrutement spécial d'enseignants a eu lieu ; sur 2 000 recrutés par l'Etat, 83 ont été affectés à Ziguinchor, dont 13 pour les niveaux du moyen-secondaire. Environ 200 enseignants manquants pour la région de Ziguinchor pour l'année scolaire 2024-2025.

Les besoins restent très élevés dans tous les cycles (élémentaire, moyen, secondaire, FPT). Toutefois, la question des inscriptions divise les parents et responsables dans certains établissements publics. Si certains jugent parfois les taux d'inscription élevés, du côté des chefs d'établissements, ce sont certaines rubriques qui sont à l'origine de cette hausse des inscriptions.

La rentrée scolaire 2024-2025 à Ziguinchor oscille entre défis anciens et nouvelles dynamiques. Si la volonté de mieux faire est là, elle devra s'accompagner d'un suivi rigoureux, d'un investissement constant, et d'une implication de tous les acteurs. Car l'avenir des enfants de la région en dépend mais avec les pluies qui continuent de s'abattre sur la région comme celle d'hier, ce sont des nuages qui risquent d'assombrir le concept « Oubi Tey Jang Tey ».