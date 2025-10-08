Sénégal: Rentrée scolaire 2025-2026 - Des défis structurels sur le tableau des urgences

Après trois mois de vacances, le personnel administratif et les enseignants ont repris lundi le chemin de l'école, précédant ainsi les apprenants au niveau des structures scolaires dont le retour est prévu ce 8 octobre.148 685 élèves ainsi répartis: 11 168 enfants pour le DIPE dont 59,89% de filles, 101 556 élèves pour l'Elémentaire dont 60 932 filles, soit 60%, 23 304 collégiens dont 14 559 filles, soit 62,47%, 11 652 lycéens dont 6 610 filles, soit 56,73% et 1005 apprenants dans les CFP dont 526 filles, soit 52,33%, retrouveront ainsi les 789 structures (dont 20 privés) du Men.

Dans la région de Matam, la nouvelle année académique fait face à de nombreux défis d'ordre structurel, liés à un déficit d'enseignants, un manque de table-bancs et une vétusté des salles de classes. Marquée par un contexte de haute montée des eaux du Sénégal, à l'origine d'inondations dans certaines localités, l'ouverture des classes se heurte aussi à la présence de la maladie de la Fièvre de la vallée du rift qui a été enregistrée dans la région.

Le déficit en personnel enseignant est une réalité chronique. « L'année dernière, le Ministère a fait d'énormes efforts pour doter la région. Le nombre d'enseignants partis a été remplacé par le mouvement national. Entre temps, il y a eu le recrutement spécial, qui a permis à la région de bénéficier d'un quota très important », témoigne l'inspecteur d'académie. Cette année, au mouvement national, l'Académie a enregistré 349 départs et seulement 59 arrivées, tous corps confondus.

Avec des besoins qui s'établissent cette année à 392 enseignants, au niveau du préscolaire et de l'élémentaire, après un déficit cumulé de 212 enseignants, 174 départs ont été enregistrés, au niveau de ces secteurs d'enseignement qui n'ont enregistré que 40 arrivées.

Sur 66 départs enregistrés au niveau de l'enseignement moyen, seules 04 arrivées ont été pour le moment enregistrées, alors que les besoins portent sur 97 professeurs suite au déficit cumulé de 35 professeurs. Du côté de l'enseignement secondaire, la situation est loin d'être reluisante, car le secteur qui a connu 96 départs, n'a bénéficié que de 12 remplaçants face à un déficit cumulé de 20 professeurs pour des besoins de 83. Au niveau de la Formation Professionnelle, quatre (04) arrivées ont été enregistrées face aux départs de douze (12) enseignants.

Ces chiffres qui informent sur le volume de l'énorme gap à combler cachent malheureusement la perte de ressources humaines de qualité, à cause du départ chaque année de plus d'une centaine d'enseignants expérimentés. Au total, l'académie qui a connu 349 départs suivant tous les ordres d'enseignement confondus plus 01 départ noté au niveau du corps de contrôle, n'a bénéficié que de 59 arrivées qui sont loin de combler le déficit cumulé à 572 enseignants (FPT non comptabilisée).

« Une situation qui trouverait du mal à être réglée, même si l'académie bénéficie du quota des nouveaux sortants et d'une dotation à la hauteur des départs », souligne un syndicaliste.

Pour permettre aux écoles de démarrer, malgré ce handicap récurent, l'académie entend développer des stratégies, à travers un management fondé sur le redéploiement et l'ouverture de classes spéciales (double flux, multigrades, trigrades) qui cristallise, jusqu'à présent, la résilience de la région face au lourd déficit en personnel enseignant.

Structures scolaires à réhabiliter

Au total, il y a 162 écoles et établissements recensés qui nécessitent des travaux de réhabilitation. Les travaux concernent pour l'essentiel des toits envolés, des planchers à reprendre, des murs de clôture ou salles de classes. En premier au niveau de l'enseignement élémentaire qui paie un lourd tribut des dommages subis à cause des intempéries avec 105 écoles qui attendent des travaux pour le bon déroulement des enseignements-apprentissages.

Au niveau de l'enseignement moyen général, 21 établissements présentent les mêmes attentes de réhabilitation à l'instar du secteur de l'éducation préscolaire, pour 18 structures et celui de l'enseignement secondaire général pour 18 structures.

En plus de la réhabilitation des abris provisoires, salles de classe, latrines, murs de clôture et toilettes, la réparation des tables-bancs s'insurge sur le registre des urgences à satisfaire. Une opération de recensement a permis de dénombrer un stock de 19 419 table-bancs en mauvais état non utilisables dans les établissements scolaires de la région.

Selon le rapport de la rentrée, le phénomène touche les trois départements de la région, affectant tous les niveaux du système éducatif. Un détail de la situation qui ne fait pas allusion au déficit en table-bancs pourtant perceptible dans l'élémentaire, où souvent les élèves s'assoient par quatre sur une table, montre qu'au niveau du cycle élémentaire : 14605 sont hors d'usage.

L'enseignement élémentaire est suivi du niveau moyen général avec 2463 unités et 2312 unités pour l'enseignement Secondaire Général. En face de la présente rentrée, où l'académie a reçu « une dotation de 3646 table-bancs du ministère de l'Education », la réhabilitation des table-bancs en mauvais état, en plus de minimiser le déficit observé, reste un défi majeur pour garantir des conditions d'apprentissage adéquates de la présente année académique.

Structures inondées ou occupées

Dans la région, les crues du fleuve qui ont submergé des routes, des champs de culture et des habitats ont conduit à l'inondation de moult établissements scolaires. Selon les derniers chiffres officiels en date du 2 octobre, quatre écoles élémentaires dans les communes de Nabadji, Oréfondé et Dabia sont inondées. A Sinthiou Diamdior et Diamel où l'avancée des eaux a poussé des habitants à quitter leurs concessions, les écoles des localités qui pour le moment sont épargnées de l'envahissement des eaux, sont occupées par les familles de sinistrés.

« Les autorités de l'éducation, en relation avec le Comité de gestion régional des inondations (CRGI) sont à pied d'oeuvre pour libérer ces écoles », a rassuré l'inspecteur d'académie, durant le comité régional de développement consacré à la rentrée scolaire, tenu la semaine passée. Signalant que «des mesures idoines seront déroulées pour permettre aux établissements dont l'accès serait impacté par les inondations de fonctionner correctement ».

Tout un challenge à relever, face à l'ambition fixée d'un démarrage effectif des enseignements apprentissages sur l'étendue de la région, malgré les éventuels obstacles qui pourraient entraver la faisabilité. « S'il arrive qu'il y ait des difficultés à démarrer, malgré la bonne préparation, on mettra en place un dispositif qui permettra de rattraper le quantum horaire », a signalé Mr Guèye, l'autorité en charge de l'éducation.

Fièvre de la vallée du Rift !

La rentrée scolaire se déroulera dans le contexte d'une maladie. Il s'agit de la fièvre de la vallée du Rift. Grâce à la surveillance sentinelle, appelée réseau Catest, un cas guéri de la Fièvre de la vallée du rift découvert dans le district de Thilogne, au poste de santé de Agnam Civol, a été enregistré dans la région de Matam. Selon la direction régionale de la santé, quatre cas suspects ont été recensés dans l'entourage de la famille de la première patiente, une fille âgée de 5 ans.

Après la découverte des « quatre cas contacts symptomatiques, 300 cas similaires trouvés lors du dépouillement du registre de consultation dans sept postes de santé de la zone des Agnam », la vigilance a été renforcée sur l'étendue de la région placée sous surveillance de « zone épidémique ».

Dans l'attente des résultats d'analyse des prélèvements, la région retient son souffle. Du côté de la santé, c'est une batterie de mesures qui est lancée. D'abord, la prévention axée sur la lutte anti-vectorielle, le moustique étant une voie de transmission de la maladie. Mais aussi tout en évitant la transmission directe, comme la manipulation d'animaux malades avec l'entretien, la traite du lait et le dépeçage.

Dans le secteur de l'éducation, des dispositions qui incluent la sensibilisation sur le virus et les mesures de prévention, surtout l'hygiène des mains, seront déroulées au niveau des établissements scolaires. Au niveau des écoles, après le désherbage et la désinfection des salles de classes déjà effectués par le service d"hygiène et les Asc, le nettoyage sera renforcé. Un inspecteur de l'éducation, annonce « qu'en lien avec des activités d'éducation et d'engagement communautaires pour la promotion d'adoption de comportements sûrs, des leçons de vie seront déroulées à l'endroit des élèves ».

Dispositions pratiques de l'académie

L'autorité régionale en charge de l'éducation a plaidé durant la rencontre sur la rentrée à la forte mobilisation des acteurs dans toutes les opérations prévues pour garantir une bonne rentrée des classes. A partir de dispositions qui impliquent l'intervention de la Brigade régionale d'Hygiène, les sapeurs-pompiers, l'UCG, la SONAGED, les ASC/ODCAV, le nettoiement des écoles et des établissements a été enclenchée depuis quelques jours.

Sur la feuille de route de l'académie, figure : la réhabilitation des abris provisoires, salles de classe, latrines murs de clôture, toilettes et réparation des tables-bancs. De même que la mise à niveau des structures à travers la réparation pour rendre les toilettes, les robinets et les adductions d'eau fonctionnelles.

La remise en état des structures inondées, endommagées ou occupées, ainsi que le désherbage des cours des écoles et des établissements, le nettoiement, la désinfection des salles de classes, des toilettes et le remblai des cours, figurent parmi les tâches à exécuter. Appelant les collectivités à la mise en place rapide des fournitures scolaires, l'autorité de l'éducation a demandé de « mettre à disposition le personnel enseignant, les PH, les documents de gestion pédagogique, administrative, matérielle et de prendre toutes les dispositions pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée ».