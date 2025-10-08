Afrique: Sud Soudan-Sénégal, le 10 octobre - Sadio Mané, la guest-star à Juba

Dix (10) Lions parmi lesquels, Sadio Mané arrivé en jet privé en provenance de Riyad ont arrivés hier, à Juba, la capitale sud soudaine pour le compte de la 9eme journée des éliminatoires de la coupe du monde 2026.

L'attaquant international sénégalais, Sadio Mané, a atterri hier, lundi 6 octobre à l'aéroport international de Juba en provenance de Riyad. À bord d'un jet privé affrété par son club, le double ballon africain a été accueilli par des fans et autres curieux qui avaient fini de prendre d'assaut les alentours de l'aéroport.

Après quelques selfies, autographes, l'enfant de Bambaly s'est engouffré dans une 4X4 blanche en direction de l'hôtel Radisson Blu de Juba qui fait office de tanière des Lions.

Le meilleur buteur de la sélection nationale du Sénégal y retrouve neuf (9) autres joueurs qui étaient arrivés quelques heures plutôt dans la journée.

Il s'agit notamment du capitaine Kalidou Koulibaly, Cheikh Sabaly, Pape Gueye, Edouard Mendy, Moustapha Mbow, Nampalys Mendy, Cheikh Niass, Habib Diallo qui ont rallié Juba via Adis Abeba. Sans occulter Nicolas Jackson qui est arrivé deux heures avant Sadio Mané.

Ce qui fait un total de 10 joueurs qui ont tenu une séance dans la salle de fitness de leur hôtel.

« Ainsi, pendant une heure, les joueurs sont passés par plusieurs activités dirigées par le préparateur physique Hussein Farhat, sous la supervision du Coach Pape Thiaw », informe un communiqué publié sur le site de la Fédération sénégalaise de football (FSF). L'édit de préciser que « le reste du groupe est attendu ce mardi matin et l'équipe au complet va s'entrainer au national stadium à partir de 16H00, heure locale ».

Leaders de leur groupe, les Lions affrontent le Sud Soudan ce vendredi 10 octobre avant d'en découdre avec la Mauritanie le 14 octobre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Deux adversaires déjà hors course mais que Pape Thiaw et son équipe prennent très au sérieux.