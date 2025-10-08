Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré ce mardi le ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre, Constantinos Kombos, pour approfondir les relations diplomatiques et renforcer la coopération économique et politique entre les deux nations.

Sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré : « Après une journée bien remplie dans la région du centre de l'Éthiopie, j'ai eu le plaisir d'accueillir le Dr Constantinos Kombos et sa délégation à mon bureau cet après-midi à Addis-Abeba. »

Il a ajouté : « L'Éthiopie et Chypre partagent un engagement commun en faveur du développement de liens diplomatiques solides et d'une coopération accrue dans les domaines économique et politique. Nous avons échangé sur plusieurs questions visant à faire progresser ces objectifs partagés. »