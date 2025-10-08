Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed inaugure des villages agricoles modèles, marquant le début d'une nouvelle ère pour les communautés rurales éthiopiennes.

8 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a officiellement remis aux habitants de nouvelles cités rurales modèles, symbolisant un tournant décisif dans la transformation du mode de vie des agriculteurs du pays.

En juin 2025, il avait lancé la construction de ces villages dans le cadre du projet de développement du corridor rural du woreda de Wera Dijo, kebele de Sinbita, dans la zone de Halaba, au centre de l'Éthiopie.

Conçus à partir de matériaux locaux et bâtis à faible coût, ces villages visent à offrir aux agriculteurs un cadre de vie décent, moderne et respectueux de l'environnement.

Dans un message publié sur sa page des réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré :

« Aujourd'hui, nous avons remis officiellement les villages ruraux modèles construits dans le cadre de notre programme volontaire pour la saison des pluies dans les zones de Halaba et de Kembatta. Ces villages représentent un pas important vers la transformation du quotidien de nos agriculteurs. »

Les habitations, selon lui, sont alimentées par l'énergie solaire, disposent de systèmes de biogaz produits à partir des déjections animales, et comprennent des espaces de vie autonomes, des sanitaires modernes et des dépendances.

Des abris distincts pour le bétail ont également été prévus, améliorant ainsi l'hygiène et le confort des ménages.

Le chef du gouvernement a précisé que le programme des corridors ruraux se poursuivra dans d'autres régions afin d'améliorer les conditions de vie en milieu rural.

« Ces sept dernières années, notre Initiative pour la saison des pluies a permis de loger de nombreux citadins dans le besoin. Aujourd'hui, avec l'Initiative des corridors ruraux, nous étendons cette réussite aux campagnes. J'invite les citoyens, les entreprises et la diaspora à s'associer à ces efforts en faveur d'une vie meilleure pour nos agriculteurs », a-t-il ajouté.

Abiy Ahmed a également salué les responsables locaux pour l'achèvement de l'escalier du mont Hambericho, un projet lancé à sa suite.

« Ce défi a été relevé avec brio en un temps record grâce à l'engagement local. Je lance désormais un nouvel appel : que chaque zone développe d'ici l'année prochaine au moins 100 maisons modèles, en collaboration avec tous les partenaires concernés. »

