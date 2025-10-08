Afrique: African energy week - Gta remporte le prix Stratégie de monétisation du gaz de l'année

Le projet de développement gazier conventionnel Greater Tortue Ahmeyim (Gta) a remporté le prix « Stratégie de monétisation du gaz de l'année » lors de la conférence African Energy Week (Aew) : Invest in African Energy 2025, qui s'est tenue cette année, en reconnaissance de son rôle pionnier dans la transformation du bassin Msgbc en une région exportatrice de gaz d'importance mondiale.

Selon un communiqué de presse, cette distinction célèbre la réussite du projet, qui a permis le lancement de la première production de gaz et des opérations commerciales en 2025, marquant le début des exportations de Gnl depuis la Mauritanie et le Sénégal et établissant un modèle évolutif pour le développement énergétique transfrontalier à travers l'Afrique.

«Situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, le projet Gta est l'un des projets de développement gazier offshore les plus profonds d'Afrique, avec des réserves estimées à plus de 15 000 milliards de pieds cubes.

Exploité par le géant énergétique bp en partenariat avec la société d'exploration et de production Kosmos Energy, la société publique mauritanienne Smh et la société sénégalaise Petrosen, le projet a officiellement commencé à produire du gaz en janvier 2025 et a atteint sa date de mise en service commerciale en juin 2025. Cette étape importante a marqué le début des exportations de Gnl à partir du navire Flng Gimi, développé et exploité par Golar Lng dans le cadre d'un contrat de 20 ans », lit-on dans le communiqué.

Avec 11 cargaisons exportées à ce jour et une autre cargaison de condensats attendue prochainement, la phase 1 du projet est conçue pour produire 2,3 millions de tonnes de Gnl par an, les phases futures devant permettre d'augmenter considérablement la capacité. Le développement intègre un navire Fpso pour le traitement initial du gaz, qui transfère le gaz purifié par pipeline vers le Flng Gimi, où il est refroidi, liquéfié et stocké pour l'exportation. Ensemble, ces systèmes créent un modèle d'exportation de Gnl modulaire et reproductible, adaptable aux futures découvertes de gaz dans la région Msgbc.

Le succès du projet, explique-t-on, est le résultat d'une ingénierie coordonnée et d'une conception précoce par plusieurs partenaires. Le gaz produit dans le cadre du projet Gta alimentera à la fois les marchés nationaux et la demande mondiale de Gnl, soutenant ainsi la croissance économique, le développement industriel et la sécurité énergétique en Mauritanie et au Sénégal. Le projet a déjà établi une nouvelle référence en matière de coopération régionale et de potentiel local, créant des milliers d'emplois et positionnant les deux pays comme des acteurs clés sur le marché mondial émergent du gaz.

« Le projet Gta démontre comment la collaboration régionale, l'investissement privé et l'excellence technique peuvent transformer de vastes réserves de gaz en une prospérité partagée pour les générations à venir », déclare NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie.