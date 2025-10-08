Au deuxième trimestre 2025, la masse salariale dans le secteur moderne s'établit à 387,9 milliards de FCFA contre 384,2 milliards de FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 1,0%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cet accroissement fait suite à l'augmentation de la masse salariale dans les secteurs de l'industrie (+2,5%) et des services (+1,3%).

En revanche, explique l'Ansd, il est noté une baisse des rémunérations dans les secteurs de la construction (-3,2%) et de commerce (-1,6%). La progression de la masse salariale dans le secteur de l'industrie est principalement portée par celle des rémunérations dans le sous-secteur des activités extractives (+18,7%).

Quant à l'augmentation de la masse salariale dans les services, elle est en relation avec la hausse des rémunérations dans les sous-secteurs des activités artistiques, sportives et récréatives (+12,0%), de l'information et de la communication (+9,6%), des activités immobilières (+6,8%).

Parallèlement à la distribution des effectifs, une grande partie (92,0%) des salaires versés au deuxième trimestre 2025 par le secteur moderne est destinée aux permanents. Par ailleurs, selon la branche d'activité, une distribution similaire est observée au deuxième trimestre 2025 pour la totalité des branches d'activités de l'industrie, du commerce et des services.

Toutefois, une part, assez considérable des rémunérations, est versée au personnel non permanent dans la construction (29,2%), l'enseignement (29,1%) et les activités de soutien et de bureau (25,8%).

L'Ansd informe qu'au deuxième trimestre 2025, la répartition de la masse salariale des employés permanents suivant la catégorie socioprofessionnelle, fait ressortir des disparités.

En effet, 42,2% de la rémunération est versée à 14,4% des effectifs permanents. En particulier, les cadres supérieurs et les techniciens supérieurs qui représentent, respectivement, 7,4% et 7,0% des effectifs permanents ont perçu, dans cet ordre, 28,1% et 14,1% de la rémunération globale des permanents.

En revanche, les ouvriers qui représentent 48,1% des effectifs permanents au deuxième trimestre 2024 ont reçu 22,0% de la masse salariale sur la même période. Quant aux techniciens et agents de maîtrise (37,6% des effectifs), ils ont perçu 35,9% de la rémunération.