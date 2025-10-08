Afrique: Forum Invest in Senegal - Le chef de l'Etat salue la profondeur des relations entre le Sénégal et l'Arabie saoudite

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a ouvert à Diamniadio la deuxième édition du Forum Invest in Senegal (Fii- 7-8 octobre 2025). A cette occasion, il a magnifié les relations entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite.

«Cette année, le Royaume d'Arabie Saoudite est le pays invité d'honneur. Cela reflète la profondeur et la vitalité des relations entre nos deux nations, ainsi que la volonté partagée d'aller plus loin », a affirmé le chef de l'Etat. Il a rappelé que le Sénégal et l'Arabie Saoudite entretiennent des liens solides d'amitié fraternelle et de coopération politique, religieuse et économique confiante.

«Notre partenariat se traduit par des investissements saoudiens significatifs dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de la santé et de l'éducation. Aujourd'hui, grâce au Fonds saoudien de développement, quatre projets majeurs sont en cours dans le domaine de la mobilité urbaine, du désenclavement des zones agricoles et minières, du développement communautaire et de l'accès à l'eau potable par le dessalement de l'eau de mer », a confié le président de la République.

Il a demandé au ministre saoudien des Investissements, d'être son interprète auprès de Sa Majesté le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, pour lui transmettre ses sentiments de haute estime pour sa sagesse et son leadership et à Son Altesse royale le Prince héritier Mohammed Ben Salmane, il présente ses félicitations pour sa vision et ses actions en faveur du renforcement de la coopération qui lie nos deux pays. «Ensemble, nous pouvons faire plus et mieux », a dit Bassirou Diomaye Faye.