Ile Maurice: L'hiver s'en va... bonjour l'été

L'hiver est derrière nous ! Fini les gros pulls, les couvertures et les chocolats chauds. Maintenant, place au soleil, aux journées plus longues et à la bonne humeur. Lorsqu'une saison change, la nature aussi change : les arbres redeviennent verts, les fleurs s'ouvrent et les oiseaux chantent à nouveau.

C'est un vrai spectacle à observer. Et pour nous aussi, c'est le moment de nous préparer à accueillir l'été avec le sourire. En été, le soleil brille plus longtemps dans le ciel. Les journées sont chaudes et lumineuses, parfaites pour jouer dehors, aller à la plage ou faire du vélo. Mais attention !

Qui dit chaleur dit aussi précaution. Pour ne pas tomber malade ou attraper un coup de soleil, il faut : mettre de la crème solaire avant de sortir, porter un chapeau ou une casquette, boire beaucoup d'eau pendant la journée et rester à l'ombre quand il fait trop chaud, surtout entre 11 heures et 14 heures. Le soleil, c'est agréable, mais il faut toujours s'en protéger.

Bonne nouvelle : l'été, c'est aussi le moment des vacances scolaires. En novembre et décembre, les écoles sont fermées et les enfants peuvent enfin se reposer, jouer et passer du temps avec leur famille. Tu vas peut-être aller à la plage ou rester à la maison pour t'amuser.

Et qui dit vacances, dit aussi glaces, boissons fraîches et bons repas. Mais fais bien attention : ne mange pas trop de glaces d'un seul coup, sinon tu pourrais avoir mal au ventre, évite les boissons trop sucrées, préfère l'eau ou les jus naturels et surtout, écoute tes parents : ils savent ce qui est bon pour ta santé. Tu peux te faire plaisir, mais toujours avec modération.

Les vacances, c'est fait pour s'amuser, mais aussi pour rester prudent. Voici quelques conseils : mets ton chapeau avant de sortir, n'oublie pas ta bouteille d'eau, ne t'expose pas trop longtemps au soleil quand il fait très chaud. Si tu vas à la plage, ne t'éloigne pas trop dans la mer, reste toujours avec un adulte. Et si tu joues dans le jardin, pense à te laver les mains avant de manger. Tu peux aussi profiter de ton temps libre pour lire des livres, aider tes parents à la maison, ou même arroser les plantes. L'été, elles ont besoin de beaucoup d'eau, elles aussi.

Quand il fait chaud, la nature souffre parfois : les plantes ont soif, certains animaux cherchent de l'eau et de l'ombre. Toi aussi, tu peux faire un geste : arrose les plantes avec tes parents mais sans gaspiller l'eau. Par ailleurs, pense aussi à ramasser tes déchets si jamais tu déjeunes à la plage ou au parc.

Chaque petit geste compte pour garder notre planète belle et propre. L'été, c'est une saison pleine de lumière, de rire et de découvertes. Profite de chaque journée, amuse-toi, joue, lis, découvre de nouvelles choses. Mais surtout, prends soin de toi et écoute toujours tes parents.

Passe de belles vacances, reste en bonne santé et n'oublie pas ton chapeau, ta crème solaire et ta bouteille d'eau.

Bon été à tous!