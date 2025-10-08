Ile Maurice: Pas d'agrandissement, mais des travaux suspects à proximité

Le ministère de l'Environnement a effectué une visite sur le site de Montagne La Tourelle, à Tamarin mardi 7 octobre, après la publication d'articles évoquant un possible agrandissement du projet immobilier Legend Hill.

La junior minister de l'Environnement, Joanna Bérenger, explique que le ministère n'a reçu aucune demande officielle de permis pour un tel agrandissement. «C'est précisément pour cette raison que nos officiers ont effectué une visite sur le site», a-t-elle précisé.

Sur place, les représentants du ministère ont constaté qu'aucun agrandissement du projet n'était en cours. Toutefois, ils ont noté des travaux de terrassement et de défrichement sur un terrain voisin, à proximité du développement immobilier. Ces travaux ne disposent d'aucun permis environnemental, selon les autorités. Face à cette situation, le ministère de l'Environnement a alerté le conseil de district de Rivière-Noire, qui devra entreprendre les démarches nécessaires et prendre les actions appropriées.

Pour rappel, MJ Development a, de son côté, formellement démenti toute opération d'agrandissement de Legend Hill. Le promoteur soutient que tous les travaux effectués dans le cadre du projet respectent les autorisations obtenues.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ainsi, si Legend Hill n'est pas directement concerné par ces récents mouvements de terrain, les autorités demeurent vigilantes quant à toute activité illégale pouvant porter atteinte à l'environnement fragile de la Montagne La Tourelle.