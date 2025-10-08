Ile Maurice: Pas d'agrandissement, mais des travaux suspects à proximité

8 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Le ministère de l'Environnement a effectué une visite sur le site de Montagne La Tourelle, à Tamarin mardi 7 octobre, après la publication d'articles évoquant un possible agrandissement du projet immobilier Legend Hill.

La junior minister de l'Environnement, Joanna Bérenger, explique que le ministère n'a reçu aucune demande officielle de permis pour un tel agrandissement. «C'est précisément pour cette raison que nos officiers ont effectué une visite sur le site», a-t-elle précisé.

Sur place, les représentants du ministère ont constaté qu'aucun agrandissement du projet n'était en cours. Toutefois, ils ont noté des travaux de terrassement et de défrichement sur un terrain voisin, à proximité du développement immobilier. Ces travaux ne disposent d'aucun permis environnemental, selon les autorités. Face à cette situation, le ministère de l'Environnement a alerté le conseil de district de Rivière-Noire, qui devra entreprendre les démarches nécessaires et prendre les actions appropriées.

Pour rappel, MJ Development a, de son côté, formellement démenti toute opération d'agrandissement de Legend Hill. Le promoteur soutient que tous les travaux effectués dans le cadre du projet respectent les autorisations obtenues.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ainsi, si Legend Hill n'est pas directement concerné par ces récents mouvements de terrain, les autorités demeurent vigilantes quant à toute activité illégale pouvant porter atteinte à l'environnement fragile de la Montagne La Tourelle.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.