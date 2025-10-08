Ile Maurice: L'Air Mauritius Retirees Association devant la NHRC ce vendredi

Les représentants de l'Air Mauritius Retirees Association (AMRA) et ceux d'Air Mauritius (MK) seront entendus par la National Human Rights Commission (NHRC) ce vendredi 10 octobre au sujet de la décision de la compagnie aérienne nationale de supprimer les privilèges de voyage aux retraités qui intentent une action en justice contre la compagnie.

Pour rappel, Kishore Beegoo, président du conseil d'administration de MK, avait déclaré en août dans ces mêmes colonnes que toute personne - ancien employé ou non - bénéficiant de privilèges de voyage offerts par MK et qui poursuit la compagnie en justice verrait ses privilèges supprimés immédiatement. Une lettre avait été envoyée à MK par l'AMRA afin d'obtenir une confirmation de cette décision, qui a été ensuite confirmée par la compagnie aérienne nationale. Les membres de l'association ont alors décidé de porter cette affaire devant la NHRC.

La décision concerne principalement deux groupes : 38 retraités dont les demandes de retraite ont été traitées pendant la période d'administration de l'entreprise et qui ont engagé des recours juridiques ; et un groupe de Senior Flight Pursers ayant remporté un procès en 2012 et qui attendent toujours leur indemnisation.

Tactiques d'intimidation

L'AMRA a adressé à la NHRC des requêtes précises : rappeler à MK le droit constitutionnel d'exercer des recours légaux ; dénoncer les tactiques d'intimidation dirigées contre les retraités ; révoquer et invalider cette décision punitive ; conseiller les entités publiques afin d'éviter toute violation des droits humains fondamentaux ; et encourager une relation plus compatissante et ouverte avec les retraités.

Les membres de l'AMRA estiment que ces sanctions contre des personnes exerçant leurs droits légitimes sont «discriminatoires et anticonstitutionnelles». «Ces représailles contre les retraités en quête de réparation portent atteinte au droit constitutionnel d'accès à la justice et à l'État de droit. Elles enfreignent également la Workers' Rights Act, qui garantit le droit de porter plainte sans risque de sanctions. De plus, l'absence de communication, de consultation ou de possibilité de représentation préalable témoigne d'un mépris des pratiques administratives équitables et de la dignité humaine.»

Le système de voyages à tarif réduit (Company Travel System, CTS), mis en place depuis de nombreuses années, récompense les loyaux services des retraités en leur permettant, ainsi qu'à leurs proches, de voyager à tarif réduit sur les vols de MK. Selon l'AMRA, ce système n'est pas un simple privilège mais fait partie intégrante de la culture de l'entreprise, reflétant les liens tissés au fil des années de dévouement.

Bien que MK stipule que ces privilèges sont «révocables», une telle politique ne saurait porter atteinte aux droits fondamentaux ni être utilisée comme moyen de représailles contre ceux qui réclament justice.

Selon l'AMRA, les compagnies aériennes - dont MK - ne subissent aucune perte financière lorsque leurs employés utilisent ces avantages. Au contraire, cette pratique génère des revenus supplémentaires qui permettent de couvrir les coûts grâce aux frais liés aux services aéroportuaires et aux surcharges carburant, tout en contribuant aux recettes publiques par le biais des impôts.

Les sièges vides représentent un manque à gagner une fois l'avion décollé. Par conséquent, les paiements effectués par les employés pour occuper ces sièges invendus ont un impact positif sur les comptes de la compagnie.

En conclusion, les retraités de MK se présentent non pas comme des plaignants, mais comme des patriotes ayant consacré leur vie à bâtir la compagnie nationale. Leur démarche ne vise pas à obtenir des faveurs, mais à faire valoir leurs droits à la justice, à l'équité et au respect.