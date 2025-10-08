Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Nou ena enn manda 5 an, ou pou trouv rezilta kan nou pou revinn divan ou»

La Journée internationale des personnes âgées a été célébrée ce mercredi 8 octobre au J & J Auditorium, à Phoenix, en présence du Premier ministre (PM) Navin Ramgoolam, invité d'honneur de la cérémonie. L'événement s'est déroulé devant une salle comble, en présence du Deputy Prime Minister (DPM) Paul Bérenger, du ministre de la Sécurité sociale Ashok Subron, d'autres membres du gouvernement, de députés et de membres du corps diplomatique.

Dans son discours, le chef du gouvernement est revenu sur la décision controversée de repousser l'âge d'éligibilité à la Basic Retirement Pension de 60 à 65 ans. Il a souligné que cette mesure était incontournable pour garantir la pérennité du système.

«Nu pa finn fer li britalman», a-t-il déclaré, précisant que les personnes ayant atteint 60 ans avant septembre 2025 continueront de percevoir leur pension.

Navin Ramgoolam a expliqué que cette réforme s'inscrit dans un contexte économique difficile. Les dépenses liées aux retraites, a-t-il indiqué, s'élèvent à Rs 55,4 milliards en 2024, contre seulement Rs 5,9 milliards en 2010 -- soit un montant supérieur aux budgets combinés de la Santé (Rs 18,5 milliards), de l'Éducation (Rs 22,9 milliards) et du Logement (Rs 2,5 milliards).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«Si nou pa ti fer seki nou finn fer, pa ti pou ena pansion ditout», a martelé le Premier ministre.

Il a également rappelé que son gouvernement a hérité d'un pays lourdement endetté : «L'ancien régime a laissé une dette de Rs 634,7 milliards. Si li ti retourn o pouvwar, pei-la ti pou bankrout», a-t-il affirmé.

Mesures pour les seniors et projets à venir

Le PM a annoncé la création de centres gériatriques dans les hôpitaux publics, ainsi que la mise en place d'un dispositif de visites à domicile assuré par 350 médecins. La digitalisation du système de santé, a-t-il ajouté, contribuera à améliorer l'accueil et le suivi des patients âgés.

Une nouvelle loi sera prochainement présentée au Parlement pour protéger les personnes âgées contre la violence et la maltraitance.

Sur un ton plus offensif, Navin Ramgoolam a accusé le Mouvement socialiste militant (MSM) d'avoir dilapidé les fonds du National Pension Fund, créé par SSR et d'avoir laissé prospérer le trafic de drogue lorsqu'il était au pouvoir. «Mafia ladrog ti bien proteze. Nou, nou pe reget li, nou pe fer travay-la kontinie, pou li vinn pli efikas», a-t-il affirmé.

«Nou ena enn manda 5 an, ou pou trouv rezilta kan nou pou revinn divan ou», a conclu le Premier ministre, sous les applaudissements.

Bérenger et Subron saluent l'engagement du gouvernement

Le DPM Paul Bérenger a, de son côté, insisté sur l'engagement «profond et sincère» du gouvernement envers les personnes âgées. «Nous avons dû prendre des décisions difficiles au nom de nos enfants et petits-enfants. La pension à 65 ans est une décision dure, mais nécessaire pour l'avenir», a-t-il déclaré.

Il a également annoncé une réforme du Disability Allowance, qui sera rendu «moins cruel et plus humain». Sur une note personnelle, le DPM a confié avoir refusé de toucher sa propre pension : «Depi ki monn gagn 60 an, monn deside ki mo pa pou pran mo pansion -- pa parski mo fezer, me parski mo le ki sa larzan-la al dan lakes piblik.»

Pour sa part, le ministre Ashok Subron a présenté les projets de son ministère, notamment la nomination prochaine d'un Ombudsperson for the Elderly et le dépôt imminent du Protection of the Elderly Act au Parlement.