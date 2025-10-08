Afrique: Commerce africain - Abidjan accueille le 25e séminaire d'Afreximbank sur le financement

Abidjan se prépare à accueillir, du 4 au 6 novembre 2025, le 25e Séminaire sur le financement du commerce en Afrique (ATFS2025), organisé par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank). Cette rencontre de haut niveau sera suivie, le 7 novembre, d'un atelier consacré à l'affacturage. L'événement rassemblera des experts africains et internationaux, des régulateurs, ainsi que des représentants du secteur bancaire et des entreprises.

Alors que le déficit annuel de financement du commerce en Afrique est estimé à plus de 100 milliards de dollars US soit environ 60 000 milliards de FCFA, cette rencontre se veut une réponse stratégique pour libérer de nouvelles opportunités. Les discussions mettront particulièrement l'accent sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME), qui constituent plus de 90 % du tissu économique du continent mais demeurent largement exclues des circuits financiers classiques.

Mme Gwen Mwaba, Directrice générale du Financement du commerce et des services bancaires correspondants d'Afreximbank, a rappelé l'enjeu central de cette initiative : « Le financement structuré du commerce est le moyen pour l'Afrique de transformer des accords non bancables en échanges viables. Ce séminaire donne aux dirigeants financiers les outils nécessaires pour libérer une croissance à grande échelle, en particulier dans un contexte difficile. »

Elle a également souligné que la formation locale représente une opportunité unique pour des centaines de professionnels africains, qui peuvent ainsi bénéficier d'une expertise de niveau international sans supporter les coûts élevés des programmes similaires organisés à Londres, Singapour ou New York.

Le programme de l'ATFS2025 comprend des discours liminaires, des ateliers pratiques et des tables rondes thématiques. Parmi les sujets phares figurent « Libérer le potentiel de financement du commerce africain : accroître l'offre et réduire les coûts », animé par Marc Auboin de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ; « Le rôle émergent de l'Afrique dans le financement mondial de l'énergie », présenté par Sylvia Macri de S&P Global Commodity Insights ; « Les prêts basés sur les réserves », avec le Dr Lekan Aluko (Petrovision Energy Services) et Peter Olowononi (Afreximbank).

Un atelier sur les syndications et les documents financiers clés, ainsi qu'une session sur le rôle des banques de développement dans l'élimination du déficit de financement du commerce, viendront enrichir le programme.

Avec l'ATFS2025, Abidjan se positionne une nouvelle fois comme un carrefour majeur de la réflexion économique africaine et mondiale.