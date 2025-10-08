Cote d'Ivoire: Cancer de la prostate - Une ONG italienne dépiste une centaine d'hommes

Après une campagne contre le cancer du sein réussie en 2024, l'Ong HealthSud Medical Foundation a remis le couvert cette année, cette fois avec pour cible la prostate.

Dans le but de contribuer à la lutte contre cette pathologie devenue un véritable problème de santé publique, elle a organisé, les 27 et 28 septembre 2025, à la Riviera Faya, dans la commune de Cocody, une vaste campagne de dépistage et de prévention du cancer de la prostate. Plusieurs dizaines d'hommes d'âge mûr ont pris d'assaut l'école Notre-Dame de l'Espérance à Cocody Faya Cité 2000 pour y participer.

Antonio Giacomo Rizzo, président de HealthSud Medical Foundation et professeur de chirurgie oncologique, entouré de médecins ivoiriens et de volontaires, a souligné le caractère fondamental du dépistage pour sauver des vies.

Les objectifs de cette campagne étaient, entre autres, de sensibiliser la population aux dangers d'un dépistage tardif, d'aiguiser l'attention sur les symptômes, d'offrir des séances de dépistage gratuit et d'assister ou conseiller les personnes atteintes.

Selon lui, il est essentiel de rappeler autant que possible que le dépistage précoce permet de sauver de nombreuses vies. « Dépisté tôt, on en guérit à 90 %. C'est fondamental », a affirmé le chirurgien italien.

Face aux difficultés d'accès aux soins et au manque criant de moyens des populations, le fondateur de HealthSud Medical Foundation a recommandé la radiothérapie, moins coûteuse et préventive. « Il est préférable d'utiliser la radiothérapie qui, avec les nouvelles machines, donne des résultats beaucoup plus efficaces », a-t-il indiqué.

En attendant que son Ong dispose de moyens conséquents pour construire un centre oncologique dédié au traitement de la prostate, il recommande aux populations ivoiriennes d'adopter des habitudes alimentaires saines.

Le Dr Joël Kouamé, nutritionniste, a insisté sur la régularité des consultations médicales après 50 ans. « Passé cet âge, consultez au moins une fois par an », a-t-il conseillé.

Ces deux journées ont permis à Antonio Rizzo et à son équipe de dépister une centaine d'hommes, mais aussi plusieurs femmes dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, tout en leur transmettant les connaissances de base pour mieux se prémunir.