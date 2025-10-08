Cote d'Ivoire: Octobre rose 2025 - Le ministre Pierre Dimba annonce la construction de nouveaux centres de lutte contre le cancer

Le Chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait de la santé des populations ivoiriennes une priorité. En témoignent les nombreux centres de santé construits, dont le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara (Cnrao), premier établissement dédié à la lutte efficace contre le cancer.

Dans cette dynamique visant à doter le pays d'un système de santé à la fois robuste, efficace et accessible à tous, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a annoncé, à l'occasion du lancement officiel de la campagne « Octobre Rose 2025 » et du projet Sira, la construction d'un deuxième centre national de prise en charge du cancer à Grand-Bassam.

Lors de cette activité, qui s'est tenue le mardi 7 octobre 2025, au Plateau, le premier responsable du département de la santé a précisé que l'État entend étendre le réseau de soins à Bouaké et à Korhogo, pour le plus grand bonheur des populations ivoiriennes.

Soulignant que la Côte d'Ivoire est résolument engagée pour faire du cancer une maladie curable et non plus un drame, il a insisté sur l'urgence d'un engagement collectif. « En plus des canaux communautaires, il va falloir associer tous les acteurs -- les chefs de village, les maires, les élus et tous ceux qui peuvent contribuer à sensibiliser les Ivoiriens au dépistage », a-t-il précisé.

Poursuivant, il a ajouté que des dispositions sont prises pour renforcer les capacités de prise en charge. « Nous allons rapprocher les centres de traitement des populations, mais nous irons plus loin : nous déploierons des camions équipés de mammographes afin d'aller en milieu rural pour dépister précocement nos parents, nos populations, et ainsi sauver davantage de vies », a-t-il rassuré.

Concernant le projet Sira, fruit d'un partenariat entre le ministère de la Santé et le laboratoire pharmaceutique Roche, les acteurs entendent renforcer le centre d'appel national 140, dédié à l'orientation et à l'information sur les cancers.

Selon le directeur général de Roche pour l'Afrique de l'ouest francophone, Sira sera un outil de proximité, un lien vital entre les femmes, les professionnels de santé et les structures de dépistage. Ce projet permettra d'améliorer l'accès à des soins de qualité et au dépistage précoce.

Dans son intervention, la présidente de la Coalition des organisations de lutte contre le cancer (Colcc), Me Fatou Fadiga, a remercié le gouvernement ivoirien pour ses actions et plaidé pour une meilleure accessibilité aux traitements ainsi qu'une intensification de la communication à l'échelle nationale.

Pour sa part, le professeur Innocent Adoubi, directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le cancer, a dressé un bilan encourageant pour la Côte d'Ivoire.

À cette cérémonie, était également présent S.E.M. Dominique Favre, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire.