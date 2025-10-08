Afrique de l'Ouest: Économie verte - Huit pays ouest-africains renforcent leurs capacités à Abidjan

La transition climatique s'invite désormais au coeur des politiques économiques régionales. Un atelier de trois jours, ouvert ce mardi 7 octobre 2025 à Abidjan, réunit une trentaine d'acteurs de la société civile venus de huit pays d'Afrique de l'Ouest autour de la conception de projets bancables pour le Fonds vert pour le climat.

Organisé par le hub ouest-africain de l'Igst (Independent global stocktake), en partenariat avec Wascal (West african science service centre on climate change and adapted land use), cet atelier -- financé par Aiccra (Accelerating impacts of cgiar climate research for Africa) -- vise à stimuler la création de projets économiques durables face aux défis environnementaux actuels.

Le Dr Kwame Oppong Hackman, chercheur principal à Wascal et coordonnateur général du projet Igst, a souligné que « cette formation permettra aux acteurs de la société civile d'élaborer des projets solides, capables d'attirer les financements du Fonds vert et d'impacter durablement l'économie locale. »

Pour sa part, le professeur Daouda Koné, représentant du directeur exécutif de Wascal, a réaffirmé cet engagement : « Notre présence témoigne du soutien de Wascal à la mise en oeuvre d'initiatives climatiques durables. D'ailleurs, le Conseil des ministres de la Guinée, réuni récemment, a validé notre premier plan stratégique pour la période 2026-2030, qui intègre la mobilisation des ressources comme levier économique majeur. »

De son côté, Alcade Segnon, responsable scientifique du programme Aiccra pour l'Afrique de l'Ouest, a rappelé que « l'accès au financement demeure un enjeu clé pour les acteurs de la société civile. Cette formation vient combler ce vide en leur donnant les outils nécessaires pour transformer les idées en projets économiques viables. »

Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme international destiné à financer les projets de réduction des effets du changement climatique et d'adaptation dans les pays en développement. Il soutient notamment les initiatives liées à l'agriculture durable, aux énergies propres et à la protection de l'environnement, dans le but de renforcer la résilience économique face aux défis climatiques.

Les huit pays représentés à cette formation -- Bénin, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Mali, Sénégal, Togo et Côte d'Ivoire -- entendent, à travers cette dynamique régionale, faire du climat un véritable moteur de développement durable et d'innovation économique.