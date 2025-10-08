Afrique: Disparition d'Edouard Traoré, inlassable artisan du développement et de la maintenance du réseau FM de RFI

Radio France Internationale a appris le décès de son correspondant technique Edouard Traoré, inlassable artisan pour le réseau FM de RFI en Afrique subsaharienne.

C'est avec une grande tristesse que France Médias Monde (FMM) a appris le décès, à la suite d'une longue maladie, de son ami burkinabè Edouard Traoré.

Depuis 1995, il a largement contribué au développement et la maintenance de l'ensemble du réseau FM de la radio du monde dans toute l'Afrique de l'Ouest : Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Libéria, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Bénin, Togo, Ghana, Guinée, mais aussi en Afrique centrale.

Né en 1960, ancien salarié de la Radiotélévision burkinabè (RTB), il a été formé en Suisse et à l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

Pendant ses 30 ans de collaboration avec le service diffusion de RFI, Edouard Traoré a toujours fait preuve d'une grande gentillesse, d'humour et de disponibilité.

Son intelligence de situation et ses compétences professionnelles ont toujours permis à RFI de résoudre tous les problèmes techniques inhérents à la diffusion de notre radio.

RFI adresse ses pensées émues à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin.