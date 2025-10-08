Cote d'Ivoire: Qualité du service public - Les résultats d'une enquête nationale en cours de validation pour mieux répondre aux attentes des citoyens

L'Observatoire du service public (Osep) organise, du 8 au 9 octobre 2025, à Ensea Abidjan, un atelier national de validation des résultats préliminaires de la première enquête nationale sur la qualité du service public et la satisfaction des usagers.

Les données de l'enquête ont été collectées, avec l'appui technique de l'Agence nationale de la statistique (Ansat), entre le 18 novembre et le 18 décembre 2024. Elles ont servi à alimenter les indicateurs de suivi du Baromètre de la transformation et de la qualité du service public, un outil stratégique destiné à produire l'Indice national de la qualité du service public (Inqsp).

Cette rencontre marque une étape importante dans la stratégie du gouvernement visant à renforcer l'efficacité et l'accessibilité des services publics en Côte d'Ivoire. Selon Lucien Kouakou, Secrétaire permanent de l'Osep, l'enquête repose sur quatre grands piliers : Les initiatives de transformation du service public ; les usagers, au centre des politiques publiques ; les agents publics, acteurs clés de la délivrance des services et les décideurs publics. L'étude intègre également les contributions des organisations de la société civile, afin d'obtenir une vision globale et inclusive de la qualité des services rendus à la population.

À l'ouverture de l'atelier, N'Guettia Kouamé Jérôme, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, a souligné que la validation des résultats de cette enquête permettra d'alimenter les décisions politiques et stratégiques à venir, notamment dans la mise en oeuvre du Plan national de développement (Pnd). Il en a profité pour réaffirmer la vision de la ministre d'État, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, qui est de bâtir une administration exemplaire, proche des citoyens et au service du développement.

« Cette étude vise à mesurer la satisfaction des usagers, identifier leurs attentes et éclairer les décisions gouvernementales pour une amélioration continue de la qualité du service public », a déclaré Lucien Kouakou.

L'atelier réunit des experts et acteurs institutionnels pour une phase de validation technique. Après cette étape, les conclusions seront présentées à la ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, puis soumises au Conseil des ministres pour adoption officielle.

Une fois validés, les résultats feront l'objet d'une large diffusion nationale, afin d'orienter les réformes et de renforcer la proximité entre l'administration et les citoyens. Au terme des deux jours de travaux, les 8 et 9 octobre 2025, les participants analyseront en profondeur les résultats, identifieront les forces et les faiblesses du service public et formuleront des recommandations constructives pour renforcer la pertinence et la fiabilité de l'Inqsp.

Grâce aux contributions des parties prenantes, l'Inqsp s'impose comme un outil crédible de pilotage stratégique, au service de la transparence, de la redevabilité et de l'amélioration continue de l'action publique.