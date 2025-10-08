Cote d'Ivoire: Échanges extérieurs - Le pays modernise sa cartographie des accords commerciaux

Un atelier de trois jours, ouvert à Jacqueville, vise à actualiser la plateforme numérique recensant les accords commerciaux ivoiriens. Cette initiative, financée par le Programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire (Paca-CI), entend offrir aux opérateurs économiques un accès simplifié aux opportunités d'échanges internationaux.

La diplomatie commerciale ivoirienne poursuit sa quête de transparence. Réunis le 10 décembre 2024 à Jacqueville, experts et acteurs du commerce extérieur oeuvrent à la refonte d'un outil stratégique : la plateforme numérique de cartographie des accords et flux commerciaux du pays.

Lancée en 2022 par le ministère du Commerce et de l'Industrie, cette interface digitale visait initialement à éclairer les opportunités commerciales sur les marchés étrangers, tout en recensant l'ensemble des accords signés entre Abidjan et ses partenaires internationaux. Deux ans plus tard, sa mise à jour s'impose comme une nécessité impérieuse pour dynamiser le climat des affaires et consolider les échanges extérieurs du pays.

L'atelier, dont les travaux s'étendent sur trois journées, poursuit un objectif aussi ambitieux que pragmatique : permettre aux opérateurs économiques d'accéder, en quelques clics, à l'intégralité des informations relatives aux accords commerciaux conclus par la Côte d'Ivoire. Qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux, ces accords et leurs dispositions spécifiques seront désormais répertoriés de manière exhaustive et accessible.

Le Paca-CI finance intégralement cette initiative, preuve de l'importance accordée par les autorités à la modernisation des outils d'accompagnement du secteur privé.

Représentant le ministre à l'ouverture des travaux, Siriki Tuo, directeur de la Coopération internationale et régionale, a souligné l'urgence d'une meilleure appropriation de ces instruments juridiques. « Il est plus qu'impérieux de mettre l'accent sur la formation et la sensibilisation des agents du commerce et du secteur privé à la compréhension, à l'appropriation et à la vulgarisation de ces accords », a-t-il déclaré.

Le responsable a précisé les contours de cette rencontre stratégique : « Il s'agira pour nous, au cours de cette rencontre, de présenter le recueil actualisé des accords commerciaux internationaux signés, l'état de leur mise en oeuvre ainsi que les flux entre la Côte d'Ivoire et ses différents partenaires commerciaux. C'est vraiment un outil dynamique sur lequel nous travaillons, et cet atelier s'inscrit dans ce cadre. »

Au-delà d'une simple mise à jour technique, cette initiative traduit une volonté politique de démocratiser l'accès à l'information commerciale. En facilitant la compréhension des mécanismes d'échanges internationaux, la Côte d'Ivoire entend stimuler l'activité de ses entreprises sur les marchés extérieurs et renforcer sa position dans le concert des nations commerçantes.