Cote d'Ivoire: Taekwondo / Mondiaux 2025 - Le pays aligne sept guerriers à Wuxi, sans Cheick Cissé

8 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Du 20 au 30 octobre 2025, la Chine accueillera l'élite mondiale du taekwondo. La Côte d'Ivoire y enverra sept athlètes déterminés à défendre les couleurs nationales, après le forfait de dernière minute de Cheick Cissé Sallah.

La Fédération Ivoirienne de Taekwondo (Fitkd) avait dévoilé la liste des combattants retenus pour les 27e Championnats du monde de taekwondo, prévus du 20 au 30 octobre à Wuxi, en Chine. Quatre femmes et quatre hommes composent cette délégation ivoirienne, symbole d'un savant mélange entre expérience, ambition et jeunesse.

Chez les dames, la sélection regroupe Nouria Amena Roscane Djé (-62 kg), Ruth Gbagbi (-67 kg), double médaillée olympique, Kimi Laurène Ossin (-73 kg), l'étoile montante du taekwondo ivoirien, et Astan Katherine Féghé Bathily (+73 kg). Côté masculin, figurent Issa Diakité (-63 kg), Yao Ariel Ephraïm Abongni (-74 kg) et Médéric Emmanuel Désiré A. Angaman (-87 kg).

Initialement prévu dans la catégorie des +87 kg, Cheick Cissé Sallah, champion olympique à Rio 2016 et champion du monde en titre des +80 kg, ne sera finalement pas du voyage. L'athlète a annoncé son forfait ce mercredi 8 octobre 2025, via un message publié sur sa page Facebook. « Je tiens à vous informer que je ne participerai pas aux Championnats du Monde 2025 à Wuxi, pour des raisons médicales. Une décision difficile à prendre, surtout en tant que champion du monde en titre des +80 kg.

J'aurais tant aimé défendre mon titre et continuer à faire rayonner notre pays. Mais cette décision a été prise en concertation avec mon médecin, dans une logique de préservation et avec une vision à long terme pour les prochaines étapes de mon parcours. Je reste tout de même de coeur avec l'équipe nationale ivoirienne, qui portera haut nos couleurs et nos valeurs. Force à nos champions, je suis avec vous », a-t-il posté.

