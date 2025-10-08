Cote d'Ivoire: Sports/Saison 2025-2026 - La Lonaci offre 48 millions de Fcfa à 12 clubs sportifs

La direction de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) poursuit son action de solidarité en faveur du sport. Elle a procédé à la remise officielle de chèques d'un montant global de 48 millions de Fcfa à douze clubs sportifs. Cette action s'inscrit dans la volonté de la Lonaci de soutenir le développement du sport ivoirien dans toute sa diversité.

La cérémonie s'est tenue le 1er octobre 2025, à Marcory (Abidjan), en présence du directeur marketing, Check Oumar Diarra, représentant le directeur général Dramane Coulibaly, ainsi que de plusieurs personnalités issues du monde sportif.

Dans son allocution, le directeur marketing de la Lonaci a exprimé sa fierté face à cette initiative, qu'il a qualifiée de signe d'engagement fort auprès des acteurs du sport ivoirien.

« Pour la saison 2025-2026, douze clubs bénéficient de ce soutien, pour un montant total de 48 millions de Fcfa. Au niveau du football, il s'agit de neuf clubs de la ligue régionale, ainsi que de trois clubs féminins -- un d'handball, un de football et un d'athlétisme. En tant que partenaire historique de la Fif et sponsor majeur des Éléphants footballeurs, la Lonaci renforce, à travers cette subvention, son rôle dans le rayonnement du sport ivoirien », a déclaré Check Oumar Diarra.

Il a également souligné l'importance de cette action, qui contribue à un développement inclusif et à l'épanouissement de la jeunesse. « Si vos clubs sont performants, notre sport le sera, et nos athlètes nous ramèneront des lauriers dans les compétitions internationales », a-t-il affirmé.

Pour sa part, N'Guessan Kouakou Blaise, porte-parole des bénéficiaires, a exprimé sa reconnaissance à la direction de la Lonaci pour cette initiative bénéfique. « Nous remercions la Lonaci pour cette initiative généreuse et porteuse d'espoir. Elle traduit votre engagement en faveur du développement du football et du sport en général », s'est-il réjoui, promettant d'en faire bon usage pour le bien-être des administrés.