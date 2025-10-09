Dakar — Seize décès ont été enregistrés au Sénégal sur un nombre total de 119 cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans un communiqué rendu public mercredi.

"Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 119 cas confirmés, dont 16 décès. La région de Saint Louis compte 110 cas dont 69 guéris", précise la même source.

Les districts de Saint Louis (38 cas), Richard Toll (62 cas), Podor (2 cas), Pété (2 cas) et Dagana (6 cas) sont les plus affectés, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Dans la région de Louga, les districts de Linguère (3 cas) et de Keur Momar Sarr (1 cas) font aussi l'objet d'un dispositif de surveillance.

S'agissant de l'épidémie Mpox, un nouveau cas positif a été détecté mardi, portant le nombre à 6 cas dont un guéri.

Les six cas enregistrés sont tous localisés à Dakar, renseigne le document.