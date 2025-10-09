Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - 16 décès enregistrés sur près de 120 cas confirmés (officiel)

8 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Seize décès ont été enregistrés au Sénégal sur un nombre total de 119 cas confirmés de fièvre de la vallée du Rift, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans un communiqué rendu public mercredi.

"Depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 119 cas confirmés, dont 16 décès. La région de Saint Louis compte 110 cas dont 69 guéris", précise la même source.

Les districts de Saint Louis (38 cas), Richard Toll (62 cas), Podor (2 cas), Pété (2 cas) et Dagana (6 cas) sont les plus affectés, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Dans la région de Louga, les districts de Linguère (3 cas) et de Keur Momar Sarr (1 cas) font aussi l'objet d'un dispositif de surveillance.

S'agissant de l'épidémie Mpox, un nouveau cas positif a été détecté mardi, portant le nombre à 6 cas dont un guéri.

Les six cas enregistrés sont tous localisés à Dakar, renseigne le document.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.