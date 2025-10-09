Sénégal: L'axe Dakar-Londres mise sur la diplomatie parlementaire pour se renforcer

Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a reçu, mercredi, une délégation parlementaire britannique à Dakar, une initiative visant à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays par le moyen de la diplomatie parlementaire, a appris l'APS de source officielle.

"Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de la diplomatie parlementaire, levier essentiel pour renforcer les relations d'amitié, de coopération et de partenariat économique entre les deux pays", rapporte l'Assemblée nationale sur le réseau social X.

La délégation qui séjourne à Dakar depuis dimanche s'est réjouie de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé.

Elle a, par la même occasion, exprimé "toute sa confiance dans le leadership du Président de l'Assemblée nationale pour consolider et approfondir les liens historiques qui unissent le Sénégal et le Royaume-Uni", indique la même source.

Le président de l'Assemblée nationale a assuré de la volonté du Sénégal de travailler à renforcer les liens déjà existants entre les deux pays et d'élargir les domaines de coopération qui structurent l'axe Dakar-Londres.

Malick Ndiaye "a réaffirmé l'engagement du Parlement sénégalais à accompagner les efforts de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, de l'investissement, de l'innovation et de la transition énergétique, afin de bâtir un partenariat mutuellement bénéfique et résolument tourné vers l'avenir", mentionne l'Assemblée nationale.

Il a salué la création du Groupe d'amitié parlementaire Sénégal-Royaume-Uni, appelé à devenir un cadre privilégié de dialogue, d'échanges et de coopération entre les deux institutions législatives.

Selon lui, "ce mécanisme permettra de favoriser le partage d'expériences, le renforcement des capacités et la consolidation des bonnes pratiques parlementaires".

Malick Ndiaye a partagé avec la délégation britannique la vision "Sénégal 2050", nouveau référentiel des politiques publiques, portée par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye.

M. Ndiaye a insisté sur "le rôle stratégique que le Royaume-Uni pourrait jouer dans la concrétisation de cette ambition nationale, fondée sur la paix, la prospérité partagée et le développement durable".