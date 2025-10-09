Diamniadio — L'Etat du Sénégal n'entend pas jouer la carte du spectateur, mais plutôt se positionner comme un acteur de la solution face aux enjeux climatiques et énergétiques, a réaffirmé, mercredi, le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop.

"Nous voulons être des acteurs de la solution", a-t-il martelé, en faisant allusion aux défis qui interpellent le secteur des énergies face aux changements climatiques.

S'exprimant au cours d'une table ronde portant sur le Fonds vert énergie, organisée en marge de la deuxième journée du forum Investir au Sénégal, le ministre a indiqué que la réponse du Sénégal face au double défi climatique et énergétique s'articule autour d"'une vision claire". Celle-ci consiste à "faire de la transition énergétique un levier de croissance, de création d'emplois et de justice sociale".

C'est dans ce contexte que le Sénégal s'est engagé à atteindre un taux d'accès à l'électricité à 100% à l'horizon 2029, a-t-il relevé.

Selon Birame Souleye Diop, le Sénégal s'est engagé "à porter la part des énergies renouvelables à 40% du mix énergétique d'ici 2030".

Il a ajouté que pour accompagner cette ambition, les pouvoirs publics ont mis en place un mécanisme allant dans le sens de "stimuler l'investissement privé dans le sous-secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique".

Dans cette perspective, il a mentionné l'exonération de la TVA sur les infrastructures de l'énergie renouvelable, l'application du nouveau code de l'électricité, entre autres mécanismes.

"Aujourd'hui, il est impératif de garantir un environnement propice aux investissements dans les énergies renouvelables pour renforcer la souveraineté énergétique", a conclu le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines.