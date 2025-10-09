Angola: Le pays fait son retour sur les marchés internationaux de capitaux

Luanda — L'Angola a effectué, ce mardi, son retour sur les marchés internationaux de capitaux avec une émission d'Eurobonds d'un montant de 1,75 milliard de dollars américains, marquant ainsi sa première opération de ce type depuis trois ans.

Selon un communiqué du ministère des Finances, envoyée à l'ANGOP, la transaction a été structurée en deux tranches, l'une d'un milliard de dollars, avec une échéance de cinq ans (2030), et l'autre de 750 millions de dollars avec une échéance de dix ans (2035), avec des taux d'intérêt semestriels de 9,25 pour cent et 9,78 pour cent, respectivement.

Le ministère indique par ailleurs que le livre d'ordres a enregistré des intentions d'investissement totalisant six milliards de dollars, ce qui témoigne, selon l'institution, de la crédibilité retrouvée et de la confiance des investisseurs internationaux à l'égard de l'économie angolaise.

Il s'agit de la première émission de dette souveraine depuis 2022, année durant laquelle l'Angola avait également levé 1,75 milliard de dollars sur les marchés internationaux.

L'Angola s'est introduit pour la première fois sur le marché international des capitaux en 2015, avec l'opération « Palanca I », qui lui avait permis de mobiliser 1,5 milliard de dollars. Des émissions supplémentaires ont suivi en 2018 (3,5 milliards USD) et 2019 (3 milliards USD), cette dernière en deux tranches distinctes.

Les Eurobonds sont des titres de dette émis dans une devise étrangère, différente de celle du pays d'émission, et généralement souscrits par un syndicat international de banques avant d'être distribués sur plusieurs marchés.

Par ces émissions, l'Angola entend diversifier ses sources de financement, optimiser la gestion de la dette publique et contribuer à l'équilibre budgétaire, en cohérence avec la perception du risque-pays et le contexte économique mondial.