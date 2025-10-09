Angola: Luanda accueille le Sommet du Forum des Conseils Supérieurs de Justice de la CPLP

8 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/SC/BS

Luanda — La capitale angolaise accueille, à compter de ce mercredi 8 octobre, la deuxième édition du Sommet du Forum des Conseils Supérieurs de Justice de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP), placée sous le thème : « La séparation des pouvoirs et l'autonomie administrative et financière du pouvoir judiciaire ».

Présidé par l'Angola, qui assure actuellement la tête du Forum, le sommet réunit des délégations en provenance du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique, du Portugal, de Sao Tomé et Principe et du Timor-Oriental. Des représentants d'organisations nationales ainsi que des invités de marque prennent également part à cette rencontre de haut niveau.

L'un des moments forts de ce sommet sera l'adoption de la « Charte de Luanda », document final qui définira les lignes directrices et les actions du Forum pour les deux prochaines années.

