Afrique: FIFA - Le Congo dans les commissions permanentes

La Fédération internationale de football association (Fifa) a dévoilé, le 8 octobre, la nouvelle composition de ses commissions permanentes dont deux Congolais en font désormais partie : il s'agit du président de la Fédération congolaise de football et de son secrétaire général.

Jean Guy Blaise Mayolas est membre de la Commission des médias et de la communication de la Fifa, une structure stratégique chargée de la visibilité, de la promotion et de la gestion de l'image du football mondial.

Badji Mombo Wantété est membre de la Commission des compétitions féminines des jeunes de la Fifa où il doit jouer un rôle clé dans le developpement du football féminin. Des responsabilités énormes pour ces deux dirigeants du football congolais.

Ces nominations témoignent de la reconnaissance de la Fifa pour leurs efforts, leur travail et leur importante contribution au développement du football et à la promotion de ses valeurs au Congo, en Afrique et dans le monde. C'est le football congolais qui gagne !