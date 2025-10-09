Togo: L'élection des maires aura lieu du 15 au 17 octobre

Après plusieurs reports, l'élection des maires et de leurs adjoints aura finalement lieu les 15, 16 et 17 octobre prochains.

Au-delà d'un simple renouvellement des organes municipaux, cette élection représente une étape décisive dans la mise en oeuvre concrète de la décentralisation.

Les maires, une fois installés, deviendront les véritables chevilles ouvrières du développement local. Ils auront pour mission de piloter les politiques publiques de proximité, de coordonner les projets communaux, et de représenter les intérêts des populations à la base.

La décentralisation, engagée de manière plus résolue depuis quelques années, vise à rapprocher l'administration des citoyens, à renforcer la participation citoyenne et à stimuler le développement territorial équilibré. À ce titre, les maires jouent un rôle central, à la fois politique, administratif et technique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les maires sont appelés à exercer leurs fonctions dans un contexte où les attentes sociales sont fortes : accès à l'eau potable, amélioration des infrastructures scolaires, gestion des déchets, appui à l'économie locale, planification urbaine, entre autres. Ils seront également des relais essentiels entre l'État et les populations, dans un système où la gouvernance locale devient de plus en plus stratégique.

Le choix des maires et de leurs adjoints revêt donc une importance particulière, car il conditionne l'efficacité des conseils municipaux et la réussite de la politique nationale de décentralisation.

Les résultats définitifs du scrutin municipal du 17 juillet dernier ont donné une large victoire au parti Union pour la République (UNIR), qui a remporté plus de 75 % des sièges.

Ce rapport de force devrait avoir un impact significatif sur la configuration des exécutifs communaux à venir.