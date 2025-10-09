Togo: Vers une refonte du cadre légal de la chefferie traditionnelle

8 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le gouvernement amorce une réforme majeure du cadre légal encadrant la chefferie traditionnelle, dans un contexte où les enjeux liés à l'inclusion sociale, à la paix et à la cohésion nationale deviennent de plus en plus pressants.

Une rencontre de concertation, ouverte à Lomé, réunit les représentants de l'administration centrale et les chefs traditionnels, pour entamer une relecture en profondeur des textes régissant l'exercice de la fonction coutumière.

Cette démarche est portée par le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, avec pour objectif de réadapter les textes juridiques aux réalités actuelles de la gouvernance locale.

Réconcilier tradition et modernité

Les travaux visent à identifier les dysfonctionnements du cadre légal actuel, analyser ses limites face aux défis modernes, et formuler des recommandations concrètes en vue d'une refonte cohérente et fonctionnelle.

Cette réforme s'inscrit dans une volonté plus large de moderniser la gouvernance locale, tout en préservant les fondements culturels qui structurent les communautés.

Les chefs traditionnels, figures respectées et proches des populations, sont appelés à jouer un rôle central dans la médiation sociale, la prévention des conflits, la mobilisation communautaire, et le développement à la base.

Le gouvernement souhaite également revaloriser le statut des chefs traditionnels et clarifier leurs attributions, pour leur permettre de mieux contribuer aux ambitions de développement durable du pays.

Cette refonte juridique pourrait aussi définir plus précisément les relations entre les autorités coutumières, les collectivités locales et les représentants de l'État, afin d'éviter les chevauchements de compétences ou les conflits d'autorité.

