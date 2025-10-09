La condamnation, le 30 septembre dernier, de l'ex- président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, à la peine de mort, par la Haute Cour militaire de Kinshasa, continue de faire grand bruit dans le pays, si elle ne divise pas.

En effet, une semaine environ, après l'annonce du verdict, une voix et pas des moindres, s'est fait entendre sur ce sujet brûlant de l'actualité politico-judiciaire de la RDC. Il s'agit de celle de l'Eglise catholique qui ne compte pas pour du beurre dans ce pays, tant elle joue au-delà de sa mission spirituelle, un rôle majeur et historique dans la vie politique de l'ex-Zaïre. Six jours! C'est le temps que cette autorité morale qui s'est aussi imposée comme un contre-pouvoir en RDC, a mis pour réagir à la condamnation à mort de l'ex- président et sénateur à vie.

Cette sortie de l'Eglise n'est guère une surprise

C'est donc dire qu'elle a laissé passer la tempête, s'est donné un temps minimum de réflexion pour mieux évaluer la situation et en donner sa lecture. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Eglise catholique n'y est pas allée du dos de la cuillère. En effet, dans une déclaration publiée le 6 octobre dernier, la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) s'est dit «horrifiée» par ce verdict, soulignant qu'une «condamnation à mort, d'un acteur majeur qui peut aussi contribuer à la recherche de la cohésion en RDC, ne va pas servir le pays».

C'est une sortie pour le moins courageuse de la part de l'Eglise, d'autant plus qu'elle vient mettre le pouvoir congolais mal à l'aise. En effet, dans le vacarme des vuvuzelas et autres thuriféraires du parti au pouvoir, la voix de l'épiscopat congolais résonne comme celle de la résistance face à ce qui apparaît, à ses yeux, comme un déni de justice. Et cela ne va pas du tout plaire au locataire du Palais de la Nation et ses soutiens inconditionnels. Mais cette sortie de l'Eglise n'est guère une surprise. C'est même son silence qui aurait étonné.

Parce qu'elle s'est toujours inscrite dans ce rôle de donner son avis sur les questions majeures de la vie de la Nation. Et sa position sur ce sujet est tout à fait compréhensible. D'autant plus qu'elle cadre avec les valeurs qu'elle a toujours défendues. En effet, l'Eglise s'est toujours opposée à l'application de la peine de mort, en RDC, estimant qu'elle est une violation du droit à la vie. Dans sa déclaration, elle a d'ailleurs tenu à clarifier les choses, indiquant que sa position n'était aucunement liée à la personne de Joseph Kabila, mais parce que la décision rendue allait à l'encontre d'un principe sacro-saint de la doctrine de l'Eglise.

En plus, la CENCO a estimé que cette condamnation, issue d'un procès qu'elle a, par ailleurs, qualifié d'expéditif, est inopportune, dans un contexte où les Congolaises et Congolais sont appelés à renforcer la cohésion nationale. Comment pouvait-il en être autrement quand on sait que l'Eglise fait partie des forces de propositions qui ont toujours mis en avant l'option du dialogue pour trouver des solutions durables à la crise congolaise qui ne fait que perdurer, au grand dam des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer?

Un gouvernement qui prêche le dialogue mais fait tout le contraire

Son indignation est d'autant plus logique qu'elle y voit une menace sérieuse susceptible de compromettre son initiative visant à asseoir les filles et fils du pays autour de l'arbre à palabre pour définitivement enterrer la hache de guerre. Cela dit, comment le pouvoir de Félix Tshisekedi va-t-il réagir à cette sortie de l'Eglise? Va-t-il au moins prêter une oreille attentive à son appel à la raison?

Ou continuera-t-il à raidir la nuque comme il l'a si souvent fait? Et Joseph Kabila dans tout ça? Lui qui n'a toujours pas réagi à ce verdict. Autant de questions qui dénotent de toute la complexité du problème congolais. On ne saurait évidemment encourager l'impunité, d'autant plus que la vérité et la justice sont des préalables indispensables pour une réconciliation vraie et sincère. Mais pour le cas congolais, ces deux préalables ont-ils été remplis?

En tout cas pas aux yeux de tout le monde, quand on regarde la levée de boucliers qu'a provoquée la décision de justice. Dans ces conditions, on se demande si cette condamnation ne va pas plutôt exacerber les tensions dans le pays, effriter le tissu de l'unité nationale comme l'a craint l'Eglise catholique dans sa déclaration. Toujours est-il qu'avec les différents processus de paix, de Doha à Washington, qui patinent, et un gouvernement qui prêche le dialogue mais fait tout le contraire, ce n'est pas demain la veille que les milliers de Congolais qui subissent les affres de ce conflit qui s'enlise, verront le bout du tunnel.