Débuté le 27 septembre dernier, au Maroc, le mouvement de contestation Gen Z212 ne décolère pas. Et comme pour ne rien arranger pour le royaume chérifien, le Syndicat national de l'Enseignement supérieur a déclenché une grève de 48 heures, le 7 octobre dernier, et a rejoint ainsi les contestataires.

Le corps professoral dénonce le passage en force d'une réforme qui mettrait fin à la gratuité de l'université. Preuve, s'il en est, qu'il apporte de l'eau au moulin du mouvement Gen Z 212 qui, lui, dénonce des défaillances et plaide pour des réformes dans les secteurs publics de l'éducation et de la santé. Ces contestataires seront-ils entendus ? On attend de voir.

Quoi qu'il en soit, le roi Mohamed VI dont le discours devant les deux chambres est très attendu le 10 octobre prochain, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, est plus que, sous pression. On est d'autant plus fondé à le croire que les manifestants qui l'avaient, jusque-là, épargné, n'hésitent plus à lui décocher la flèche du Parthe, en l'accusant de s'être enrichi pendant que nombre de ses concitoyens tirent le diable par la queue.

En effet, les Marocains font face à une baisse du pouvoir d'achat. Pire, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans, fer de lance du mouvement Gen Z212, a atteint 35,8% au deuxième trimestre de 2025. C'est dire si les raisons ne manquent pas pour mobiliser les jeunes qui rejettent l'organisation coûteuse de la Coupe du monde qu'abritera le Maroc, en 2030, tout en appelant à l'amélioration des plateaux techniques de santé et à une éducation de qualité et accessible à tous. Toujours est-il que la mobilisation ne faiblit pas.

Le roi a un atout majeur qui pourrait l'aider à désamorcer cette bombe sociale

Du reste, les manifestants appellent à une mobilisation à grande échelle, ce 9 octobre, et ne semblent pas prêts à reculer d'un iota concernant leurs revendications, puisqu'ils continuent de réclamer à cor et à cri, la démission du chef du gouvernement. Que fera donc le roi ? Va-t-il accéder à la requête des manifestants ? Ou optera-t-il plutôt de protéger un gouvernement dont l'échec crève les yeux, pour de nombreux Marocains ? C'est le wait and see.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le roi a du pain sur la planche. S'il souhaite se dépêtrer de cette situation, il devra aller-au-delà du simple discours en annonçant des mesures sociales fortes. En tout cas, la fermeté dont font montre les forces de l'ordre, surtout au début du mouvement, ne saurait constituer une solution durable. A preuve, en dépit des nombreuses arrestations opérées dans les rangs des contestataires avec à la clé, des morts, ils ne décolèrent pas. L'on peut même dire, sans risque de se tromper, que le mouvement a gagné en intensité.

C'est dire si les croquants dont il faut déplorer, au passage, les actes de pillages et de saccages de biens publics et privés, semblent déterminés à aller plus loin. Certes, contrairement au mouvement de 20 février 2011, qui avait un visage parce que conduit par une vingtaine de mouvements de défense des droits humains et des syndicats, le mouvement en ligne Gen Z 212, n'a ni tête ni queue. Et c'est peut-être cela aussi qui constitue sa force. Cela dit, le roi a un atout majeur qui pourrait l'aider à désamorcer cette bombe sociale.

En effet, depuis son accession au trône, aucun mouvement syndical ou politique n'a remis en cause la monarchie constitutionnelle. C'est dire si les Marocains qui sont attachés à leur monarchie, pourraient être plus réceptifs à son message. En tous les cas, la tranquillité du royaume dépend plus du roi que des manifestants qui n'aspirent qu'à vivre dans un pays d'équité et débarrassé de la corruption.