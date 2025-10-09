C'est l'objectif annoncé par le gardien de but de l'équipe nationale, Béchir Ben Saïd, lors des deux journées restantes des qualifications à la Coupe du monde 2026.

« Il est vrai que nous avons assuré notre qualification à la Coupe du monde, nous ferons en sorte de préserver notre cage inviolée. C'est notre objectif pour les deux prochains matchs restants des qualifications que nous disputerons, d'ailleurs, avec la même envie et la même rage de vaincre », a déclaré le gardien de but de l'équipe nationale, Béchir Ben Saïd.

L'envie du portier « sang et or » traduit sa détermination et celle de ses camarades de bien faire les choses et clôturer ainsi les qualifications au Mondial 2026 sur une note positive. Aussi, assurer une campagne de qualifications à une Coupe du monde sans encaisser le moindre but : voilà une performance qu'Aymen Dahmen et ses équipiers peuvent inscrire à jamais et en lettres d'or dans leur palmarès.

Cherni remplace Ben Ouanes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un forfait est enregistré au sein de l'équipe nationale. Blessé, Mortadha Ben Ouanes est remplacé par Mohamed Amine Cherni. Ben Ouanes manquera donc à l'appel lors des deux derniers matchs des qualifications à la Coupe du monde 2026, après-demain (17h00) contre São Tomé-et-Principe et lundi prochain (14h00) face à la Namibie.

Ceci dit, le stage de l'équipe nationale a débuté dimanche à Gammarth avec une séance de musculation au lieu de retraite du Onze national. Huit joueurs avaient pris part à cette séance, à savoir Aïssa Laïdouni, Naïm Sliti, Ferjani Sassi, Montassar Talbi, Firas Chaouat, Mohamed Ali Ben Romdhane, Firas Belarbi et Noureddine Farhati. Le groupe affiche complet depuis avant-hier soir.

Youssef Snana, sous la menace de sanctions !

La Fifa a donné raison à la FTF en ce qui concerne le cas Youssef Snana, estimant que les procédures de convocation du joueur et de son club étaient correctes et contraignantes. Le refus du joueur de rejoindre la sélection l'expose automatiquement aux sanctions prévues par les règlements internationaux.

A noter que Youssef Snana a refusé de rejoindre le rassemblement de la sélection nationale A qui a débuté dimanche à Gammarth.

Il s'agit du deuxième refus. En septembre dernier, l'attaquant d'Al Siliya avait refusé la convocation en équipe nationale A'.