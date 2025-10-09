Afrique du Sud: Le retour remarqué du petit-fils de Nelson Mandela de la flotille pour Gaza

Six Sud-Africains se trouvaient sur les bateaux de la flottille pour Gaza, partis de Tunis et interceptés la semaine dernière dans les eaux internationales par les autorités israéliennes. Parmi eux : Mandla Mandela, petit-fils de l'icône de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela. Après une détention de six jours puis une expulsion vers la Jordanie, ces citoyens sud-Africains ont pu regagner leur pays, ce 8 octobre.

En Afrique du Sud, des drapeaux palestiniens flottent un peu partout dans le hall des arrivées de l'aéroport de Johannesburg. Une foule compacte est venue accueillir ces Sud-Africains comme des héros. Keffieh sur les épaules, Aziza guette leur arrivée, elle qui se mobilise quotidiennement pour la fin de la guerre à Gaza. « Nous sommes très fiers d'eux, car nous-même, nous avons connu l'apartheid, et nous nous sommes battus contre, et maintenant, nous n'hésitons pas à prendre position et à refaire pareil ».

Ils sont six militants à avoir été détenus, selon eux dans des conditions difficiles, après leur arrestation. Mais c'est surtout le nom de Mandla Mandela qui est mis en avant, petit-fils de l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela, très ému au moment de prendre la parole. « C'était important pour nous, en tant qu'Africains, de partir de notre continent. Et nous sommes fiers d'avoir été rejoints par des Somaliens, Sénégalais, Marocains, Algériens et tunisiens ».

Et ces militants ne comptent pas s'arrêter là : ils souhaitent continuer ces tentatives pour briser le blocus autour de Gaza et apporter de l'aide humanitaire, comme l'explique Mandla Mandela. « Il faut que nous reprenions nos consultations afin d'élaborer des stratégies et des tactiques, pour la prochaine flottille. Nous ne nous reposerons pas tant que le génocide continue ».

Ce mercredi, Israël a intercepté de nouveaux bateaux, condamnant « une tentative futile » de « pénétrer dans une zone de combat. »