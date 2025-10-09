Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Ghana y est presque, Madagascar sécurise sa deuxième place

À une journée de la fin des éliminatoires, on connaît quasiment le dénouement dans le groupe I. Grâce à sa victoire sur la Centrafrique (5-0), le Ghana a un pied et quatre orteils en Amérique. Il faudrait un incroyable concours de circonstances pour voir Madagascar lui chiper le billet direct pour la Coupe du monde 2026. De son côté, les Malgaches, sont sûrs de terminer deuxièmes de la poule et espérer les barrages après leur victoire face aux Comores (2-1). Un succès qui élimine également le Mali vainqueur du Tchad (2-0).

Les données sont assez claires dans cette poule I, le Ghana possède trois points d'avance, et une meilleure différence de buts (+16 contre +8), sur Madagascar à une journée de la fin des éliminatoires. Pour que les Barea doublent les Black stars, il leur faut battre le Mali, à Bamako, par au moins quatre buts d'écart et que dans le même, le Ghana perde avec le même écart de buts face aux Comores à Accra. Autant dire que les Ghanéens peuvent mettre le champagne au frais en attendant de célébrer officiellement dimanche leur cinquième qualification en Coupe du monde.

Face à la Centrafrique, le Ghana n'a pas tremblé. Mohamed Salisu a ouvert le score (21e) au cours d'une première période bien gérée, avant que les hommes d'Otto Addo n'accélèrent en seconde période. Thomas Partey (52e), Alexandre Djiku (69e), Jordan Ayew (72e) et Kamaldeen Sulemana (87e) ont permis au Ghana d'atomiser les Fauves.

La tâche a été plus dure pour Madagascar qui s'est tout même offert un succès de prestige dans le derby face à son voisin comorien (2-1). Des buts de Clément Couturier (11e) et El Hadary Raheriniaina (73e) contre une réduction du score de Rafiki Said (82e).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une victoire qui permet aux hommes de Corentin Martins d'être assurés de la deuxième place aux dépens de leurs adversaires du jour, relégués à quatre points. Comme les Maliens, vainqueurs sans conséquence du Tchad (2-0) grâce à un doublé de Kamory Doumbia (19e,74e).