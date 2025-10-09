Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 octobre 2025

revue de presse

Mali : 300 citernes de fuel pour approvisionner Bamako

La capitale malienne, Bamako, est confrontée, depuis lundi 06 octobre 2025, à une pénurie de carburant, provoquant de longues files d’attente devant les stations-service. Cette situation résulte de l’interruption des voies d’approvisionnement en hydrocarbures, après des attaques menées contre des camions citernes.

En réponse à cette crise, un convoi exceptionnel de près de 300 camions-citernes, escorté par les Forces armées maliennes (FAMa), est arrivé mardi 07 octobre à Bamako. (Source Africa 24)

OMC : Des prévisions pour 2025 revues à la hausse grâce à l'IA

L'Organisation mondiale du commerce revoit à la hausse ses prévisions de croissance relatives au commerce des marchandises pour 2025. Après un premier semestre exceptionnellement dynamique, la croissance devrait se confirmer d’ici à la fin de l’année.

"La croissance du volume du commerce mondial de marchandises a été plus forte que prévu au premier semestre 2025, avec une hausse de 4,9 % en glissement annuel. Nous prévoyons maintenant que le commerce mondial de marchandises en volume augmentera de 2,4 % cette année", observe Ngozi Okonjo-Iweala, la directrice générale de l'OMC. (Source Africanews)

Coupe du monde 2026 : L’Égypte valide son billet grâce à un doublé de Mohamed Salah

L’équipe nationale d’Égypte s’est officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026, après une victoire nette et sans appel contre Djibouti (3-0) lors de la neuvième journée des éliminatoires africains de la FIFA. Un succès porté par un doublé de Mohamed Salah, qui offre aux Pharaons leur quatrième participation à une phase finale de Mondial.

Absent lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Mohamed Salah retrouvera enfin la plus grande compétition internationale. Sur la pelouse du stade de Casablanca, le capitaine de l’Égypte a brillé, inscrivant deux buts décisifs face à une équipe djiboutienne largement dominée. L’attaquant de Liverpool a marqué à la 14ème minute, puis a scellé la victoire des siens à la 84e. (Source Afrik.com)

Fii Sénégal : Plus de 13 200 milliards annoncés, 51 projets et conventions signés

La 2ᵉ édition du forum Invest in Sénégal (Fii Sénégal) s’est achevée sur une note historique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé mercredi un montant record de plus de 13 200 milliards de FCFA d’engagements d’investissement (environ 23,5 milliards de dollars), soit bien au-delà des 10 mille milliards en intentions d’investissement espérés.

Ces promesses concernent 51 projets et conventions signés, à l’issue d’un rendez-vous ayant mobilisé 11 772 participants venus de 70 pays. Selon le chef du gouvernement, ce bilan illustre la confiance renouvelée des partenaires étrangers et nationaux dans la vision économique du Sénégal, tout en confirmant la solidité des institutions et la pertinence des réformes entreprises pour attirer les capitaux. (Source Le Soleil)

Coopération militaire : Poursuite du rapprochement entre Tunis et Alger

Après de longues discussions, Alger a conclu avec Tunis un accord de coopération militaire le mardi 7 octobre à Alger. Le chef d'état-major algérien, Saïd Chengriha, également ministre délégué auprès du ministre de la Défense a signé l'accord avec le ministre tunisien de la Défense, Khaled Sehili. Cela marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations militaires entre les deux pays.

C'est à la tête d'une délégation militaire de haut niveau que le ministre de la Défense tunisien a fait son déplacement à Alger afin de finaliser la signature de l'accord qui, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, constitue « une étape marquante dans l’histoire des relations entre les deux pays » et une « avancée majeure » dans le renforcement de leur coopération militaire. (Source RFI)

RDC : Plus de 200 centres de santé à court de médicaments, alerte le CICR

Plus de 200 centres de santé dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) sont confrontés à de graves pénuries de médicaments, en raison des combats persistants et du manque de financements humanitaires, a alerté mercredi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

L’organisation a passé en revue 240 structures sanitaires dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, durement touchées par l’offensive du mouvement rebelle M23, soutenu par le Rwanda. Cette progression militaire, amorcée en début d’année, a encore aggravé une crise humanitaire déjà considérée comme l’une des plus graves au monde. (Source Beninwebtv)

Le Togo se dote d’un nouveau gouvernement après cinq mois d’attente, la plupart des ministres sont reconduits

Depuis l’intronisation de Faure Gnassingbé dans ses nouvelles fonctions de président du conseil, en mai, le gouvernement démissionnaire gérait les affaires courantes.

Le Togo a un nouveau gouvernement : cinq mois après la démission de l’ancienne équipe, la plupart des ministres sortants ont été reconduits dans leurs fonctions, mercredi 8 octobre, sous la houlette du président du conseil, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005. (Source Le Monde Afrique)

L’Angola fait son retour sur les marchés internationaux de capitaux

L'Angola a effectué, ce mardi, son retour sur les marchés internationaux de capitaux avec une émission d'Eurobonds d'un montant de 1,75 milliard de dollars américains, marquant ainsi sa première opération de ce type depuis trois ans.

Selon un communiqué du ministère des Finances, envoyée à l'ANGOP, la transaction a été structurée en deux tranches, l'une d'un milliard de dollars, avec une échéance de cinq ans (2030), et l'autre de 750 millions de dollars avec une échéance de dix ans (2035), avec des taux d'intérêt semestriels de 9,25 pour cent et 9,78 pour cent, respectivement. (Source Angola Press Agency)

Commerce africain - Abidjan accueille le 25e séminaire d'Afreximbank sur le financement

Abidjan se prépare à accueillir, du 4 au 6 novembre 2025, le 25e Séminaire sur le financement du commerce en Afrique (ATFS2025), organisé par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank). Cette rencontre de haut niveau sera suivie, le 7 novembre, d'un atelier consacré à l'affacturage. L'événement rassemblera des experts africains et internationaux, des régulateurs, ainsi que des représentants du secteur bancaire et des entreprises.

Alors que le déficit annuel de financement du commerce en Afrique est estimé à plus de 100 milliards de dollars US soit environ 60 000 milliards de FCFA, cette rencontre se veut une réponse stratégique pour libérer de nouvelles opportunités. Les discussions mettront particulièrement l'accent sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME), qui constituent plus de 90 % du tissu économique du continent mais demeurent largement exclues des circuits financiers classiques. (Source Fratmat)

Burkina Faso : Accusée d'espionnage par le pays, l'ONG Inso se défend

Huit membres de l'ONG, dont quatre étrangers, ont été arrêtés. Ils sont accusés d'avoir collecté et transmis des informations sensibles à des puissances étrangères.

Les personnes arrêtées sont un Français, un Franco-sénégalais, un Tchèque, ainsi qu'un ressortissant malien et quatre burkinabè. Elles sont toutes accusées "d'espionnage et de trahison".

Le ministre burkinabè de la Sécurité, Mahamadou Sana, qui a annoncé ces arrestations lors d'une conférence de presse, explique que malgré la suspension, le 31 juillet, des activités de l'ONG Inso, certains de ses employés ont continué de mener des activités telles que des collectes d'informations à caractère militaire. (Source Deutsche Welle)





