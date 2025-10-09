Sénégal: Contre-offensive de l'ancien président Macky Sall face aux révélations de «dette cachée»

Au Sénégal, l'ancien président Macky Sall lance une contre-offensive juridique. Après la révélation par la Cour des comptes du Sénégal d'une « dette cachée » de près de 7 milliards de dollars, accumulée entre 2019 et 2024 sous l'administration de Macky Sall. L'ancien président, qui conteste ces chiffres, a mandaté un cabinet d'avocat français et des avocats sénégalais pour clarifier ces accusations et défendre l'intégrité de son bilan économique.

Dans deux courriers datés du 7 octobre, l'avocat français Pierre-Olivier Sur, mandaté par l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, demande au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et au président de la Cour des comptes, Mamadou Faye, de bien vouloir lui transmettre le rapport de l'Inspection générale des Finances. Ce document transmis à la Cour des Comptes, en septembre dernier, a servi de base à l'organe de contrôle pour éclairer la situation des finances publiques entre 2019 et mars 2024.

Jamais publié, ni communiqué aux anciens responsables concernés, ce que regrette l'avocat français joint par RFI : « la Cour des comptes a travaillé dans son coin » dit-il « sans demander aux équipes en charge à l'époque ce qu'il s'était passé », « hors règle du contradictoire », affirme Maître Pierre-Olivier Sur.

L'équipe d'avocats français et sénégalais demande également à récupérer le premier rapport provisoire de la Cour des Comptes qui a été communiqué pour observations avant publication finale, tout comme les lois de règlements, qui donnent quittus de l'exécution du budget.

Autant de documents qui doivent permettre d'établir « la vérité » sur cette gestion des comptes publics. Pour cela, maître Pierre-Olivier Sur (du cabinet FTMS) affirme s'être entouré « d'experts spécialistes en finances publiques pour avoir toutes les clefs de compréhension » sur cette dette accumulée au Sénégal.