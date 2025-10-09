Soudan: Deuxième largage de ravitaillement de l'armée sur la ville assiégée d'el-Fasher

Au Soudan, l'armée a réussi à procéder au largage de plusieurs caisses de nourriture, munitions et médicaments, le 7 octobre 2025, principalement à destination de ses troupes à el-Fasher, capitale de l'État du Darfour-Nord assiégée depuis plusieurs mois par les paramilitaires. Il s'agit du deuxième largage par voie aérienne en 10 jours, alors qu'ils étaient interrompus depuis plus de 6 mois.

Au Soudan, au moins 12 civils ont été tués le 8 octobre 2025 dans une nouvelle attaque des paramilitaires contre un hôpital d'el-Fasher. C'est la deuxième attaque en moins de 24 heures contre cet établissement. Mardi, un bombardement sur le service de maternité avait tué au moins 8 personnes.

Par ailleurs, l'armée affirme de son côté avoir réussi à larguer du ravitaillement sur cette capitale de l'État du Darfour-Nord (ouest du pays) assiégée depuis plusieurs mois par les Forces de soutien rapide (FSR).

Selon plusieurs sources, deux Antonov de l'armée soudanaise ont largué tôt mardi matin plusieurs caisses de nourriture, munitions et médicaments sur cette grande ville de la région du Darfour. Un ravitaillement principalement destiné à la 6e division d'infanterie de l'armée, qui tient la capitale du Darfour-Nord depuis maintenant 18 mois. Il s'agit du deuxième ravitaillement de l'armée en 10 jours.

Celle-ci avait cessé tous largage au-dessus d'el-Fasher après qu'un de ses avions ait été abattu en avril dernier par les FSR qui encerclent la ville. Selon une source, l'armée aurait depuis réussi à endommager le système antiaérien déployé par les FSR à l'est de cette localité.

Vers une offensive de grande ampleur des FSR

Des observateurs s'inquiètent de l'intensification des combats de ces dernières semaines. Selon des chercheurs de l'université de Yale aux États-Unis, les troupes du général Hemedti ont récemment renforcé leur arsenal.

Des images satellites datant d'il y a une dizaine de jours et étudiées par ces chercheurs révèlent la présence de 43 drones d'attaques sur la base aérienne de Nyala, au Darfour-Sud, quartier général des paramilitaires. Pour ces chercheurs de Yale, le récent déploiement de ces drones est signe d'une offensive imminente de grande ampleur.

Le Soudan est en proie à une guerre depuis le 15 avril 2025 entre l'armée dirigée par Abdel Fattah al-Burhan et son ancien bras-droit, Mohamed Hamdane Dogolo dit « Hemedti », à la tête des FSR. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés et provoqué ce que l'ONU qualifie de « pire crise humanitaire au monde ».