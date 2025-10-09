Tunisie: La BCT appelle à renforcer le financement du secteur oléicole et de l'investissement

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouheir Nouri, a appelé les établissements bancaires à intensifier leurs efforts pour accompagner les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation, dans une optique de relance du cycle économique et de soutien aux exportations.

S'exprimant lors d'une réunion tenue le 7 octobre 2025 au siège de la BCT, consacrée à l'examen des mécanismes de financement de la campagne oléicole 2025-2026, M. Nouri a également exhorté les banques à soutenir l'investissement dans tous les secteurs économiques, en mettant l'accent sur la nécessité d'améliorer la qualité des services financiers, de renforcer le suivi des opérations de financement et d'assurer une meilleure coordination entre les institutions financières.

Les représentants du secteur bancaire présents à la réunion ont réaffirmé leur engagement à accompagner les acteurs du secteur oléicole, en assurant les financements nécessaires pour garantir le bon déroulement de la campagne. Ils ont souligné leur volonté de contribuer à la stabilité du marché et de soutenir les efforts de l'État pour renforcer la présence de l'huile d'olive tunisienne sur les marchés traditionnels et en conquérir de nouveaux.

Par ailleurs, les banques se sont engagées à examiner la situation des opérateurs endettés ayant rencontré des difficultés lors de la campagne précédente, dans une perspective de traitement durable de l'endettement.

