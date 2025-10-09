Tunisie: 3e forum régional sur le Crowdfunding - Promouvoir la culture du financement participatif

8 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Nadia Chahed

L'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii) organise aujourd'hui à Tozeur le troisième forum régional sur le Crowdfunding (financement participatif). L'événement réunira un panel d'experts et de représentants des différentes administrations impliquées, aussi bien ceux du secteur public que privé et sera une occasion pour établir un état des lieux de ce mécanisme de financement en Tunisie.

Rôle du crowdfunding en tant que mécanisme alternatif de financement de projets sociaux, crowdfunding et assurances, crowdfunding et sécurité informatique, lien entre finance participative et développement régional durable ou encore contribution de la diaspora au développement économique via le crowdfunding, autant de questions qui seront débattues en marge de ce forum dans le cadre de panels dédiés et animés par des experts en la matière.

Le forum donnera également la parole à des investisseurs et à des opérateurs de plateformes en phase d'obtention d'agrément, le but étant d'identifier les meilleures pratiques en la matière et de favoriser un échange constructif des expériences tout en encourageant les plateformes de financement participatif sous toutes ses formes légales.

Le Crowdfunding, ou financement participatif, est un mécanisme de financement qui permet aux porteurs de projets de lever des fonds directement auprès de particuliers via des plateformes sur internet. Bien que récent comme concept, une première expérience de crowdfunding a vu le jour en 1885 lorsque le journaliste Joseph Pulitzer a lancé une collecte de dons pour l'achèvement de la statue de la Liberté.

Cependant, le terme « crowdfunding » n'a été mentionné pour la première fois qu'en 2006 par l'Américain Michael Sullivan qui a permis la relance de ce mécanisme de subvention financière. En France, la loi a été adoptée en 2014 après la création de la première plateforme KissKissBankBank en mars 2010. La Tunisie a pour sa part adopté la loi de Crowdfunding en août 2020 pour réglementer la création d'institutions qui offrent ce service. En octobre 2016, elle a organisé la première édition du « Forum du crowdfunding en Méditerranée ».

