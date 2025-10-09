Tunisie: UNESCO/Indicateurs Culture 2030 - Un outil innovant pour une culture au service du développement

Renforcer les capacités nationales en matière de collecte et d'analyse de données culturelles et produire les données nécessaires pour démontrer la contribution du secteur culturel aux Objectifs de développement durable (ODD) afin de mieux intégrer la culture dans les politiques publiques et les stratégies de développement durable, tel et l'objectif de l'atelier récemment organisé à Tunis par le ministère de la Culture en collaboration avec l'Unesco et la commune de Tunis.

L'atelier, qui a réuni des représentants des différents ministères et administrations ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé, a permis de mettre en place un cadre de travail, d'identifier les axes d'intervention selon les spécialités des intervenants et d'établir une feuille de route pour la mise en oeuvre nationale, l'objectif étant de renforcer les capacités nationales en matière de collecte et d'analyse de données culturelles et de produire les données nécessaires pour démontrer sa contribution aux ODD.

Rencontrée en marge de l'atelier, Wafa Belgacem, experte auprès de l'Unesco, chargée de la facilitation de l'atelier, a souligné l'importance de la rencontre comme première étape pour la mise en oeuvre Indicateurs Culture|2030 de l'Unesco.

Revenant sur l'importance de l'atelier, elle a évoqué le manque quasi-total en termes de données et d'indicateurs sur le rôle de la culture dans le développement durable, fait qui n'est pas spécifique à la Tunisie mais qui touche nombre de pays.

Cette absence de données affecte le secteur culturel et le pénalise notamment en termes de subventions et de financements, souligne notre interlocutrice, ajoutant que ces indicateurs permettent également de guider les politiques culturelles nationales en les adaptant aux besoins réels de la population et aux objectifs visés en termes de développement.

C'est dans ce cadre que l'Unesco a établi une série d'indicateurs à même d'évaluer le rôle du secteur culturel et qui permettent d'établir un lien entre culture et objectifs de développement durable, précise Wafa Belgacem ajoutant que la Tunisie est un des pays pionniers qui a adhéré à ce projet et qui a entamé la mise en place de ce cadre.

En participant à ce programme, la Tunisie rejoint un réseau international de pays et de villes mobilisés pour placer la culture au coeur des politiques de développement durable.

Outil innovant visant à mesurer et à suivre la contribution de la Culture au programme de développement durable de l'ONU à l'horizon 2030, les Indicateurs Culture|2030, développés par l'Unesco en collaboration avec son Institut de statistique (ISU), les Indicateurs Culture 2030 couvrent quatre dimensions clés à savoir :

Environnement et résilience : rôle de la culture dans la durabilité et la gestion du patrimoine ; Prospérité et moyens de subsistance : contribution de la culture à la croissance économique et à l'emploi ; Connaissances et compétences : place de la culture dans l'éducation et la transmission des savoirs ; Inclusion et participation : promotion de la cohésion sociale et de l'accès à la culture pour tous.

Ils permettent, en effet, de suivre la contribution de la culture à plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD) et cibles, tels que l'égalité des genres, la paix, la réduction des inégalités et la résilience climatique.