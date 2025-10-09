Tunisie: 6e édition du séminaire sur l'électromobilité - BNA Assurances, partenaire d'un futur branché sur l'innovation

Organisé par BNA Assurances, le séminaire sur l'électromobilité est devenu un rendez-vous bisannuel incontournable où tout l'écosystème de la mobilité électrique se réunit pour débattre des enjeux du secteur, aux échelles nationale et internationale. La 6e édition du séminaire s'est tenue hier au siège de BNA Assurances, en présence des représentants de la Ftusa, du ministère des Transports ainsi que d'autres structures concernées.

Avec la présentation de la première moto 100 % électrique «Made in Tunisia», cette édition du séminaire confirme la montée en puissance de l'innovation locale dans le domaine de la mobilité verte.

Lancé en 2023, cet événement phare de la mobilité électrique en Tunisie n'a cessé d'évoluer, traduisant la vision engagée de l'entreprise. «C'est devenu une tradition qui illustre notre engagement, en tant qu'entreprise, envers l'environnement mais aussi envers nos clients et nos partenaires», a déclaré Mhadheb Mhadhbi, secrétaire général de BNA Assurances, lors de l'ouverture du séminaire.

Prenant la parole, le directeur général de BNA Assurances, Faker Rais, est revenu sur le parcours entamé avec le lancement de cette initiative il y a deux ans. Au départ, l'idée était de braquer les projecteurs sur une thématique essentielle pour l'économie tunisienne, en l'occurrence les énergies renouvelables et les nouvelles technologies.

«Dans le cadre de la politique de notre entreprise, BNA Assurances soutient l'innovation et l'adoption des nouvelles technologies. C'est pourquoi BNA Assurances a voulu, dès le début, mettre l'accent sur le thème des énergies propres, car elles représentent une alternative aux énergies fossiles, très coûteuses pour notre économie et pour l'État», a-t-il ajouté.

Il a indiqué, dans ce même contexte, qu'aujourd'hui, l'électromobilité est devenue une priorité pour l'État. Les incitations fiscales et financières instaurées par la loi de Finances 2025 témoignent, ajoute-t-il, de l'intérêt que ce dernier accorde à ce secteur. «Le choix de cette thématique est réfléchi et il traduit notre engagement à servir notre économie, mais aussi le marché de l'assurance que nous représentons», a-t-il insisté.

La nouvelle moto Kayco made in Tunisia fait sensation

Lors du séminaire, des experts de renommée internationale ont présenté l'état des lieux de la mobilité électrique dans le monde et en Tunisie. Ainsi, Samir Touil, ingénieur expert en véhicules et moteurs électriques, a dressé un bilan d'une industrie qui, soumise aux aléas des tensions géopolitiques, évolue encore en dents de scie.

Sur le marché tunisien, le secteur de la mobilité électrique n'a pas encore atteint ses objectifs. Avec seulement 800 voitures électriques immatriculées, l'objectif des 5.000 véhicules en 2025 reste encore difficile à atteindre, bien que «la tendance soit là et en train de faire son chemin». «La voiture électrique est l'avenir du marché automobile en Tunisie et dans le monde», a-t-il conclu.

Après le coup de projecteur donné, l'année dernière, sur la voiture électrique tunisienne Bako Motors, le séminaire sur l'électromobilité de BNA Assurances, fidèle à ses traditions, a mis en avant, lors de cette 6e édition, un produit phare: la première moto 100% électrique "Made in Tunisia". La jeune marque Kayco, lancée par de jeunes Tunisiens, a fait sensation et suscité la curiosité ainsi que l'intérêt de l'auditoire.

Par ailleurs, cette édition du séminaire de BNA Assurances a été l'occasion de présenter les spécificités des batteries haute tension, principale composante des véhicules électriques. «C'est un sujet extrêmement important puisque la batterie représente 30% du coût de la voiture électrique», a souligné, à cet effet, le DG de BNA Assurances, Faker Rais.