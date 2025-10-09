Tunisie: Projet de don japonais - Un camion et 164 conteneurs pour la propreté de Nabeul

Une cérémonie officielle s'est tenue ce mercredi 8 octobre 2025 à la municipalité de Nabeul pour marquer la remise d'équipements dans le cadre du "Projet de Gestion Durable des Déchets à Nabeul", financé par l'Ambassade du Japon en Tunisie. Le projet, d'un montant de 259.525 dinars tunisiens, a permis l'acquisition d'un camion équipé d'une benne tasseuse ainsi que de 164 conteneurs destinés à renforcer les capacités de collecte des déchets dans plusieurs quartiers de la ville.

La cérémonie s'est déroulée en présence de M. OSUGA Takeshi, Ambassadeur du Japon en Tunisie, de M. Moez BERRAGCHA, Secrétaire Général de la municipalité de Nabeul, et de M. Mohamed Ali CHERIF, Président de l'Association de Protection de la Nature et de l'Environnement de Nabeul (APNE Nabeul), bénéficiaire du projet.

Signé le 26 décembre 2024, ce don s'inscrit dans le cadre du programme japonais de soutien aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine, mis en place depuis 1996 pour appuyer des initiatives de développement locales à but non lucratif.

Le projet cible directement les habitants de Cité El Wafa, de l'avenue Habib Thameur, de l'avenue Habib Bourguiba et de la Corniche de Nabeul, soit environ 10 000 personnes. Les équipements remis comprennent notamment 60 conteneurs métalliques de 770 litres, 80 conteneurs de 360 litres ainsi que 24 conteneurs dédiés au tri sélectif, afin d'encourager une gestion plus durable et différenciée des déchets.

Ce projet s'inscrit dans une série d'interventions soutenues par le Japon en Tunisie, avec 141 projets financés depuis 1996, touchant notamment les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'eau et de l'environnement. Parmi les réalisations récentes figurent la création d'une annexe médico-sociale à Médenine (2024), l'installation de chauffages dans 13 écoles primaires à Jendouba (2023), ou encore l'aménagement de centres de formation à Béja et Sousse.